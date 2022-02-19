Большие новости 19 февраля. Победы российских лыжников и фигуристов на ОИ, кадры пусков ракет, продолжение эвакуации

Российские лыжники Александр Большунов и Иван Якимушкин взяли золото с серебром на Олимпиаде в Пекине. Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — третьими. Минобороны показало видео с пусками межконтинентальных и крылатых ракет во время учений. Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию. Об этих и других событиях 19 февраля — в дайджесте «360».

Олимпийские медали

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Серебро получил Иван Якимушкин. Также обладателями олимпийских медалей стали российские фигуристы. Золото взяли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали обладателями бронзовых медалей.

Пуски ракет на учениях

Минобороны поделилось кадрами пусков межконтинентальных и крылатых ракет во время военных учений. Свои цели успешно поразили такие ракеты, как «Ярс», «Кинжал», «Циркон», «Калибр» и «Искандер».

Баллистическую ракету «Синева» запустили с подводного крейсера «Карелия», находящегося в Баренцевом море. Она поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура.

Продолжение эвакуации

Жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжают эвакуировать в Россию. Власти Воронежской и Волгоградской областей объявили режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев. СК завел дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом после взрыва снаряда в Ростовской области.

Каникулы школьников в Подмосковье

Комитет по туризму Подмосковья подобрал 10 мест для отдыха школьников на каникулах. Первыми в списке оказались Музей кукол и Дом мороженого в Серпухове. Также жителям региона посоветовали посетить Пряничную арт-станцию «10 зайцев» в Коломне и Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске.

Штраф за переделку балкона

Самовольная переделка балкона может обернуться для россиян штрафом. Об этом предупредил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Он отметил, что размер санкций может достичь 2,5 тысячи рублей.

Текст дня

Жители Греции засняли на видео стаю птиц, которая выстраивалась в воздухе в странные фигуры. Как объяснили специалисты, это редкое явление называется мурмурацией. Процесс еще не до конца изучен, и наблюдать его можно только у некоторых видов птиц, объединяющихся в стаи.

Напугать хищников и не потерять равновесия. Зачем птицы «рисуют» причудливые фигуры в небе.