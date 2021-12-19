Большие новости 19 декабря. Фейковые каникулы, антипрививочники-дураки, Абрамович-рекордсмен

Предпоследнее воскресенье перед Новым годом принесло россиянам немало удивительных новостей. Сегодня все успели испугаться каникул до 1 февраля — но они оказались фейком. Абрамович купил рекордно дорогой самолет. А российские власти назвали антипрививочников «опасными дураками». Подробнее — в подборке «360».

Фейковые каникулы

Испуганные россияне чуть не поверили, что детей отправят на каникулы аж до 1 февраля из-за коронавируса. Новость об этом быстро перепечатали многие СМИ. Оказалось, что первоисточником было сатирическое ИА «Панорама». Оно четыре года назад начало публиковать выдуманные шутливые новости.

ИА «Панорама» даже придумала «цитату» главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что детям из-за погоды якобы и так пришлось бы до февраля сидеть по домам.

Два слова для антипрививочников

Дмитрий Песков нашел емкое определение для людей, которые рьяно выступают против вакцинации от коронавируса. Он заявил, что так делают только «опасные дураки». Глава Минздрава тем временем оказался чуть более мягок в суждениях. Он назвал агитацию против прививок «неразумными действиями».

Кредит ради застолья

Россияне задумались о кредитах ради новогодних подарков и праздничных столов. Об этом они признались в опросе. Каждый десятый захотел взять заем в банке. При этом больше половины решили занять у банка, чтобы купить подарки, а 36% решили потратить кредитные деньги на продукты для новогоднего стола.

Самый большой самолет Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович, как пишут СМИ, стал обладателем самого дорогого самолета в стране. В его авиапарке, предположительно, теперь есть широкофюзеляжный Boeing 787-8 Dreamliner. Этот самолет хоть и частный, но все же пассажирский. Вопрос — зачем миллиардеру крылатая машина на 242 места. По предварительным оценкам, цена лайнера достигает 350 миллионов долларов.

Прощайте, режиссер

В возрасте 73 лет умер режиссер картин «Мы из будущего» и «В зоне особого внимания», народный артист России Андрей Малюков. По словам его двоюродной сестры Натальи Бондарчук, Малюков в последние два года серьезно болел. А последней каплей для его здоровья стал коронавирус. Из-за ковида прощания с режиссером не будет.

Текст дня

Сегодня «360» вспомнил хронологию странного дела о гибели дочери актера Владимира Конкина — Софии. Год назад она таинственно умерла в фитнес-клубе. По одной версии, она утонула в бассейне сама, по другой — ей могли «помочь». Завтра, 20 декабря, пройдет судебное заседание по этому делу. На скамье подсудимых — владелица фитнес-клуба.