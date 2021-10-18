Большие новости 18 октября. Экстремистское «Мужское государство», стрельба в школе под Пермью и молитвы в Twitter

«Мужское государство» признали экстремистской организацией в России. На «Госуслугах» появятся детские учетные записи. Батюшка из Сибири предложил прихожанам присылать ему имена для молитв в Twitter. Шестиклассник пришел с охотничьим ружьем в школу в Пермском крае и открыл огонь. Об этих и других событиях понедельника, 18 октября, — в дайджесте «360».

Шестиклассник с ружьем

Ученик шестого класса принес охотничье ружье в школу в поселке Сарс Пермского края. Он два раза выстрелил в стену и дверь. Пострадал один человек — ученик пятого класса. Его ранило осколками стекла, он получил осколочные травмы лица, уха и бедра. Сейчас мальчик находится дома, он не получил серьезных травм.

Экстремисты в «Мужском государстве»

Сетевое сообщество «Мужское государство» признали экстремистской организацией и запретили в России. Такое решение вынес Нижегородский областной суд 18 октября. При этом сам основатель организации Владислав Поздняков не явился на заседание. Позже он отметил, что не считает «Мужское государство» экстремистским, потому что его деятельность велась исключительно в Сети.

Штраф за приспущенную маску

В московском транспорте начнут штрафовать пассажиров, у которых маска приспущена на подбородок. Контролеры станут выписывать постановление о правонарушении — пассажирам придется заплатить пять тысяч рублей. При этом за нарушение масочного режима в магазинах и торговых центрах столицы размер штрафа составит четыре тысячи рублей.

«Госуслуги» для детей

Родители смогут заводить расширенные учетные записи на портале госуслуг для детей младше 14 лет. Это позволит несовершеннолетним, у которых еще нет паспорта, получить цифровой ID. Планируется, что эта возможность появится в 2023 году. При этом уже сейчас для детей есть различные сервисы — это электронный дневник, расписание и доступ к электронному контенту.

Воробьев встретился с Путиным

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили различные важные для Московской области вопросы. В их числе «Социальная газификация», строительство трассы М-12 до Казани, строительство новых школ и детского госпиталя в регионе, а также открытие новых предприятий.

Молитвы в Twitter

Батюшка из Сибири предложил прихожанам присылать ему имена для молитв в Twitter. Такую идею озвучил настоятель храма в поселке Большая Мурта Красноярского края протоиерей Сергий Рыжов. Он подчеркнул, что нужно писать имена только тех, кто крещен. Позже протоиерей опубликовал новый пост, в котором отметил, что помянул имена из всех 187 списков, которые ему прислали.