Большие новости 18 ноября. Умер Игорь Савочкин, «Спутник Лайт» для вакцинации, россиянам увеличат прожиточный минимум

Умер актер Игорь Савочкин, который исполнял роль Максима Ивановича в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей. Минздрав назвал «Спутник Лайт» подходящим для первичной вакцинации. Ставки по ипотеке вырастут до конца года. Об этих и других новостях 18 ноября — в дайджесте «360»

Умер Игорь Савочкин

Умер актер Игорь Савочкин, который известен по ролям Максима Ивановича в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Ему было 58 лет. Причина смерти актера пока неизвестна. По одной из версий, он не смог избавиться от проблем с печенью. По неподтвержденным данным, у актера диагностировали печеночную декомпрессию. Кроме того, СМИ сообщили, что он боролся с онкологическим заболеванием.

Савочкин умер 17 ноября, однако о его смерти сообщили только на следующий день. Незадолго до этого актера госпитализировали из-за болей в спине.

Рост прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на тысячу рублей. В 2022 году его размер составит 12 654 рубля — сейчас он равен 11 653 рублям. Президент отметил, что в проекте федерального бюджета планировалось увеличить прожиточный минимум на 2,5%, но этой суммы было недостаточно из-за инфляции, которая ускорилась в последние месяцы.

В результате президент предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6%. На столько же могут увеличить МРОТ — с 12 792 рублей до 13 890 рублей.

Одна прививка для полной вакцинации

Минздрав разрешил применять «Спутник Лайт» для первичной вакцинации от коронавируса. В ведомстве сообщили, что препарат можно использовать не только для ревакцинации и вакцинации после перенесенной болезни. При этом после выздоровления должно пройти шесть месяцев — через такой же срок можно делать прививку повторно.

Однако пациентам старше 60 лет порекомендовали применять двухкомпонентную вакцину «Спутник V», если они делают прививку в первый раз. «Спутник V» поможет пожилым людям сформировать более надежную защиту из-за особенностей их иммунитета.

Ипотека дорожает

Ставки по ипотеке могут подняться в России до конца года выше 8%. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. При этом будет продолжена работа с льготными категориями граждан.

Министр отметил, что рост ипотечных ставок не влияет на снижение востребованности недвижимости в России. Несмотря на цены, спрос на жилье до сих пор не покрыт предложением.

Рашкин лгал из-за болезни

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин объяснил, почему соврал про охоту на лося. Он утверждал, что нашел уже мертвое животное и решил забрать его тушу с собой, когда его задержали правоохранители. Однако позже депутат признался, что убил лося сам, перепутав его с кабаном. Он подчеркнул, что не знал об отсутствии разрешения на охоту — приятели сказали ему, что оно есть.

Рашкин пояснил, что сказал неправду из-за растерянности и своего состояния после болезни. Он не спал два дня после операции на почки, операции на глаз и извлечения камня.

Саакашвили упал в обморок

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание в тюрьме. Ему стало плохо после полутора месяцев голодовки — политик перестал есть 1 октября. При этом состояние Саакашвили начало ухудшаться еще на прошлой неделе: 13 ноября он не смог встать с постели, из-за чего в тюрьму приезжал реанимобиль. А 15 ноября у него открылась кровавая рвота.