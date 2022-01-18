Большие новости 18 января. Карантин по ковиду сократили, Назарбаев обратился к Казахстану, обычная квартира Монеточки

В России карантин для заболевших COVID-19 сделали семидневным. Раньше в самоизоляции после положительного теста на коронавирус приходилось проводить 14 дней. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала беспорядков в республике обратился к нации и объяснил, что было их главной целью. Певица Монеточка решила продать московскую квартиру — ей не дают житья незваные гости. В их появлении артистка обвинила журналистов. Что еще произошло в России и других странах за минувший день — в дайджесте «360».

Меньше сидеть дома

Больным COVID-19 сократили с 14 до семи дней срок карантина. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России 60% от заразившихся коронавирусом подхватили штамм «дельта». Еще у 40% выявили «омикрон». Рост заболеваемости специалисты отмечают в 67 регионах РФ.

Из общего количества развернутых коек занято 69%. Уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 63,9%.

Обращение Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил видеообращение к нации, впервые прокомментировав беспорядки в республике. Политик призвал не только найти организаторов погромов и убийств, но и извлечь из январских событий урок.

Назарбаев назвал и главную цель охвативших страну волнений. Они должны были разрушить целостность Казахстана и устои государства.

Виноваты журналисты

Певицу Монеточку вынудили задуматься о продаже недавно приобретенной квартиры. После публикации в Telegram-канале Mash к артистке начали наведываться незнакомцы. СМИ выложили фотографии дома, где Монеточка купила недвижимость, и его адрес.

Теперь певица хочет распрощаться с жильем, а поступок авторов канала назвала подлым. Более того, в квартире Монеточки нет ничего особенного. Это вполне обычная двушка.

Арест скандалиста

В Москве арестовали уроженца Дагестана, который устроил скандал и угрожал водителю и пассажирам столичного автобуса. Мужчину арестовали: он пробудет в СИЗО до 16 марта.

Конфликт в общественном транспорте начался после отказа водителя высадить пассажира вне остановки. Он начал материться, а когда его попытались успокоить окружающие, обвинил их в нацизме и пообещал бить всех русских.

Локдауну нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вероятность введения в России локдауна из-за новой волны коронавируса и распространения штамма «омикрон». Он не исключил введения ограничений на региональном уровне.

Ситуация, добавил Песков, может складываться по-разному. Это характерно для «омикрона» с его специфическими проявлениями. Решение о каких-либо дополнительных мерах власти будут принимать на местах.

Поддержка Казахстану

В Казахстане решили поддержать пострадавшие в ходе беспорядков семьи, малый бизнес и вместе с ним экономику республики. Меры разработали как оперативные, так и краткосрочные.

В первую очередь они коснутся тех, кто потерял близких, и пострадавших. Господдержку окажут силовикам и органам гражданской защиты. Предприниматели получат отсрочку по погашению банковских займов и микрокредитов, которая продлится до окончания режима ЧП в регионах.

Текст дня

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом. Вкупе с коронавирусом инфекция способна привести к большому числу заболевших, избытку пациентов в клиниках и нехватке мест в стационарах. Разобрались, как можно избежать заражения.