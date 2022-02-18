Большие новости 18 февраля. Разговор Путина и Лукашенко, российским фигуристкам вручили медали, 10 тысяч для беженцев

В Кремле состоялась первая в 2022 году встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Главы государств среди прочих вопросов обсудили санкции Запада и требования по гарантиям безопасности. В Пекине вручили награды фигуристкам-одиночницам. Золотую медаль получила россиянка Анна Щербакова, а серебро — Александра Трусова. Японка Каори Сакамото завоевала бронзу. Беженцам из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик после прибытия в Ростовскую область выделят по 10 тысяч рублей. В регион вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Чем ознаменовался конец рабочей недели — в дайджесте «360».

О чем Путин говорил с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Глава РФ назвал прошлый год достаточно продуктивным в плане совместного сотрудничества.

Путин и Лукашенко займутся наращиванием военного взаимодействия на фоне нарастающей активности НАТО. Президенты обсудили строительство Союзного государства, западные санкции и требования по гарантиям безопасности.

Награждение фигуристок

Церемонию награждения фигуристок, которые победили на Олимпийских играх в соревнованиях по одиночному катанию, провели в Пекине. Россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой вручали награды под Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

Щербакова стала олимпийской чемпионкой, завоевав золото. Трусова по итогам короткой и произвольной программ оказалась на втором месте. Бронзу забрала японка Каори Сакамото.

Помощь беженцам Донбасса

Каждому беженцу из Донбасса по прибытии в Россию выделят по 10 тысяч рублей. С таким поручением к правительству уже обратился президент РФ Владимир Путин.

Ростовская область попросила поддержки из-за большого наплыва жителей ДНР и ЛНР. В регион отправился врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Сутки на больничном полу

В Орловский области пожилая пациентка одной из больниц упала с кровати и сутки пролежала на полу. Женщине никто не помог подняться. В таком состоянии пенсионерку обнаружила ее дочь.

В местном департаменте здравоохранения заявили, что в ситуации разобрались, а перед семьей пожилой горожанки извинились. Произошедшим заинтересовались в СК и прокуратуре, поскольку в больнице нашлись и другие проблемы.

Версия убийства москвича в КЧР

Конфликт в Карачаево-Черкесии между местными жителями и путешественниками, в котором убили московского туриста, разгорелся из-за того, что приезжие справляли в поле нужду. Остановились они на трассе по пути в Архыз, до ближайшего населенного пункта было далеко.

Один из туристов извинился перед недовольными мужчинами, которые тоже встали на обочине — чтобы сделать компании замечание. Ссориться с местными никто не хотел, но уговоры не помогли и началась драка.

Текст дня

Олимпийские игры могут закрыть для подростков. Запрет на участие несовершеннолетних в соревнованиях уже начали обсуждать в Международном олимпийском комитете. Выяснили, повлияет ли возрастной ценз на победы сборной РФ и как нововведение скажется на самих спортсменах.