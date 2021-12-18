Большие новости 18 декабря. Истощенный младенец с ожогами, звонок Тому Фелтону, скорпион укусил девочку в Подмосковье

В Санкт-Петербурге в больницу доставили истощенного семимесячного ребенка с ожогами. Его мать проживает в коммуналке и, по словам соседей, выпивает. Мама девочки в Подмосковье рассказала, как ребенка укусил скорпион. Он заполз в коробку с игрушками — пока неизвестно, откуда именно. Студентка прямо с пары позвонила актеру Тому Фелтону, который играл Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера. Что еще случилось в России и мире в субботу — в дайджесте «360».

Истощенного ребенка госпитализировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии попал в больницу семимесячный ребенок. Его доставили в медучреждение с ожогами и истощением. Такое сообщение распространили в аппарате петербургского омбудсмена Анны Митяниной. Уточняется, что ожоги младенец получил примерно три дня назад.

Известно, что мама ребенка живет в коммуналке, в одной из пяти комнат. Соседи отзываются о ней плохо и говорят, что она выпивает. Когда к ней домой прибыла полиция, женщина тоже была в состоянии опьянения и упорно отказывалась от того, чтобы ее ребенку оказали помощь врачи.

Звонок Тому Фелтону

Известный актер Том Фелтон, который исполнил роль Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера, поговорил по телефону с российской студенткой. Артист выступал перед публикой на фестивале поп-культуры Bubble Comics Con, и девушка позвонила ему с пары в университете через Zoom.

«Том, вы талантливый актер и пишете прекрасную музыку. Что вас больше привлекает? Хотели бы вы продолжить актерскую карьеру или музыкальную?» — спросила она. Фелтон ответил, что в целом любит и то, и другое занятие, но музыку он считает скорее своим хобби. Кроме того, он сказал, что звонящая ему девушка очень красива, и пошутил, что она, вероятно, сейчас обучается в Хогвартсе.

Абрамович получил португальский паспорт — СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович, согласно некоторым данным, мог получить португальский паспорт. Об этом сообщило издание Publico. В материале уточняется, что Абрамович якобы может быть потомком евреев-сефардов.

Помимо этого, издание уверяет, что Абрамович входит в еврейскую общину Порту и является ее благотворителем. По имеющимся сведениям, миллиардер мог получить паспорт Португалии еще в апреле текущего года.

Как девочку укусил скорпион в Подмосковье

Мам девочки, которую в Подмосковье укусил скорпион, рассказала «360», как это произошло. Она поделилась, что ребенок, как обычно, вернулся после школы домой и начал играть. У девочки и ее сестры есть корзина с игрушками. Школьница полезла в нее и внезапно ощутила укус. Ей показалось, что ужалили ее не сильнее, чем обычный комар. Но оказалось, что это скорпион.

Женщина уточнила, что сейчас девочка чувствует себя нормально. Ее доставили в больницу, а потом отпустили домой. Пока неизвестно, насколько ядовитым оказался скорпион. Также неясно, как именно он мог попасть в дом.

Мирзализаде решил продать свой ВНЖ в виде NFT

Вид на жительство в России комика Идрака Мирзализаде уже аннулирован, но обрел новую жизнь в виде NFT-токена. Артист выставил его на аукцион на площадке OpenSea. Теперь приобрести этот лот может любой, кто захочет и найдет на это средства.

Стоимость, предложенная самим Идраком, составляет 40 тысяч долларов (порядка 2,6 миллиона рублей). Но сам стендапер отмечает, что для участия можно предложить любую цену, даже в 50 долларов. Лот получит тот, кто предложит максимальную сумму.

Моргенштерн выпустил ролик с материалами «360»

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый ролик, в котором задействована аудиодорожка из сюжета «360» об очередных обвинениях в адрес рэпера о пропаганде наркотиков. Артист записал видео, в котором ответил на упреки, и опубликовал его на своем YouTube-канале.

В новом ролике на канале Моргенштерна использована музыкальная дорожка, которая сопровождается аудио из сюжета. Это уже не первый раз, когда артист реагирует на материалы «360». Он уже размещал скрин с новостью у себя в Stories в Instagram.

Текст дня

В рубрике «Текст дня» сегодня рассказываем о том, какие катки откроют в ближайшее время в Подмосковье. Они начнут работу в 71 парке. Всего на территории Московской области этой зимой будут работать 448 катков и хоккейных коробок. Впервые бесплатные катки появятся на Центральной площади в Домодедове, в парках «Питомник» Серпухова, «Наташинские пруды» в Люберцах, Малевича в Одинцове и 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

Этой зимой в Подмосковье откроются 190 общественных катков. Вот как они выглядят.