Большие новости 18 августа: в Таиланд со «Спутником V», Нурмагомедов купил акции UFC, что за ГКЧП

В Таиланд разрешат приезжать россиянам, которые привились от COVID-19 вакциной «Спутник V». Детали и сроки вступления этого решения в силу пока прорабатывают. У бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова теперь есть акции UFC — пока немного. Аббревиатуру ГКЧП не смогли расшифровать почти 80% жителей РФ. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

После «Спутника V» — на курорты Таиланда

Вакцинация от коронавируса «Спутником V»откроет для российских туристов Таиланд. Национальный комитет страны по борьбе с COVID-19 разрешил въезд в страну с сертификатом о прививке этим препаратом по программе «песочниц», то есть в отдельные туристические районы страны.

Когда именно решение вступит в силу, пока не уточняют. Детали и сроки прорабатывают профильные ведомства Таиланда.

В АТОР накануне допустили, что у привитых «Спутником V» туристов по приезде в страну не будут требовать соблюдение карантина.

Нурмагомедов — акционер UFC

На состоявшейся в Москве пресс-конференции российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что купил акции UFC. Ценные бумаги спортсмен приобрел после разговора с главой организации Дэйной Уайтом.

Нурмагомедов не стал уточнять, какой пакет акций приобрел, ограничившись фразой «какую-то часть имею».

С журналистами боец поделился планами на будущее и уточнил, вернется ли когда-нибудь в октагон.

Непонятный ГКЧП

ВЦИОМ в преддверии 30-летия августовского путча решил проверить, знают ли россияне расшифровку аббревиатуры ГКЧП. С задачей не справились практически 80% респондентов.

«Правильно смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению 21% опрошенных», — отметили социологи.

За 30 лет даже те неточные знания о ГКЧП и развале СССР, имевшиеся у россиян в 1991 году, значительно стерлись. По мнению историка и публициста Юрия Емельянова, всему виной — изменение системы ценностей и зацикленность на себе.

Казнь четырех генералов в Кандагаре

В соцсетях начали распространять информацию о казни четырех проправительственных командиров в Кандагаре. Местные жители заверили, что талибы* расправились с афганскими военными публично — на стадионе.

Пока в Кабуле представители «Талибана»* говорят об амнистии, в провинциях ситуация складывается иначе.

В течение двух суток лидеры талибов* собираются встретиться с высокопоставленными членами правительства Афганистана.

Гибель человечества

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу предупредил о последствиях, к которым приведет стремление к потреблению. Человечество, по его словам, «семимильными шагами идет к собственной погибели».

Глава Минобороны признался, что мечтает об окончании безумной гонки потребительского отношения, и напомнил о созданных укладом жизни правилах.

Пенсия в плюсе

Программа государственного софинансирования поможет россиянам увеличить свои пенсионные накопления.

Государство удвоит перечисленную на накопительную часть пенсии сумму, если человек вносит на нее от двух до 12 тысяч рублей дополнительных страховых взносов ежегодно.

Для уже достигших пенсионного возраста, но не обратившихся в ПФР для начисления ни одной из частей трудовой пенсии россиян — особые условия. Объем государственного софинансирования для них увеличат в четыре раза.

Судьба вертолетов США в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты попадут на изучение России. Технику экс-глава Белого дома назвал лучшей в мире.

Трамп заметил, что перед уходом с территории республики военные Соединенных Штатов должны были уничтожить вертолеты. Но сделано этого не было.

Слова бывшего американского президента назвали популистскими. Их цель — «вставить шпильку Байдену».

*«Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.