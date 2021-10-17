Большие новости 17 октября. Нападение медведя на дрессировщицу, победа киберспортсменов из РФ, памятник погибшим в Керчи

Представление в цирке Орла пришлось прервать после нападения медведя на беременную дрессировщицу. Артистка не исключила, что в случившемся виновата сама. Российская команда Team Spirit победила на чемпионате мира по Dota 2. Награда киберспортсменам составит 18 миллионов долларов. Памятник погибшим при расстреле в колледже установили Керчи. Со дня трагедии прошли три года. Об этих и других событиях воскресенья, 17 октября в дайджесте «360».

Нападение медведя

Выступление медведей в цирке Орла сорвал один из «косолапых артистов». Хищник набросился на беременную дрессировщицу. Хищника отогнали члены труппы. Пострадавшая артистка Юлия Денисенко рассказала, что практически не пострадала. Она пояснила, что у нее легкий ушиб ноги и две царапины. С ребенком тоже все в порядке.

В беседе с «360» она пояснила, что чувствует за собой вину за случившееся. По ее словам, речь идет не о диком животном, а о цирковом, который знает ее давно, поэтому это именно ошибка дрессировщика. Денисенко не исключила, что хищник проявил ревность, когда понял, что она ждет ребенка.

Орловские следователи проведут проверку по факту нападения медведя на цирковую артистку. По результатам мероприятий они примут решение о заведении уголовного дела.

Россияне победили на ЧМ по Dota 2

Российская команда Team Spirit впервые победила на чемпионате мира по Dota 2. Это первая победа отечественных киберспортсменов на этих соревнованиях. В состав команды входят трое россиян Ярослав «Miposhka» Найденов, Александр «ORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов и двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Победу молодым людям принесла решающая карта с комбинацией героев Lycan и Tiny. Она считается самой сильной. Главный приз, который достался команде, составляет 18 миллионов долларов.

Памятник жертвам стрелка открыли в Керчи

Мемориал в виде простреленной школьной тетради открыли на кладбище Керчи. Три года назад в городском колледже студент Владислав Росляков застрелил 20 человек, еще 67 получили ранения. На страницах тетради перечислены имена и фамилии всех погибших.

Россияне застряли на курортах

Около 300 россиян уже сутки не могут вылететь из турецкой Антальи. Причиной стали постоянные переносы рейса авиакомпании Pegas Fly. Туроператор объяснил журналистам, что у самолета обнаружили неисправность. Россиян вернут домой другим бортом, который привезет в Турцию новых туристов.

Проблемы возникли и у отдыхавших в Египте. Жительница Красноярска рассказала, что после посадки 300 пассажиров в самолет в аэропорту Шарм-эш-Шейх, диспетчеры разрешили вылет только спустя почти два часа. За это время самолет нагрелся, а кондиционеры не работали. Экипаж объяснил задержку большой загрузкой воздушной гавани.

Незамужних россиянок предложили не пускать в Турцию

Турецкие мужчины пристают к россиянкам и подпаивают их поддельным алкоголем. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он пояснил, что запретил бы незамужним девушкам летать на турецкие курорты. По его словам, многие из них выходят за турков замуж и рожают детей, а после развода, по местным законам, ребенок остается с отцом. Депутат подчеркнул, что за помощью к нему обратились уже несколько женщин.

Новый антирекорд по ковиду

За минувшие сутки в России выявили 34 303 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Такие данные привел оперативный штаб. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (6740), в Санкт-Петербурге (3323) и Московской области (2759). Суточный прирост по летальным исходам сократился — умерли 997 человек. Полностью выздоровели 18 717 пациентов.