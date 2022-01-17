Большие новости 17 января. Локдауна не будет, смертельный трюк Чеботарева, вдову Градского ограбили

В России вряд ли станут вводить полный локдаун из-за распространения штамма «омикрон». Страна готова к новой вспышке коронавируса, поэтому вероятность подобных мер минимальна. Ростовский каскадер Евгений Чеботарев показал очередной смертельный трюк, пролетев через лобовое стекло машины на высокой скорости. Недавно он получил серьезную травму, но не прекратил снимать рискованные ролики. Вдова Александра Градского потеряла 100 миллионов рублей: деньги Марина Коташенко отдала грабителям. Наводчиком мог оказаться кто-то из прислуги. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

«Омикрон» и локдаун

Распространение штамма коронавируса «омикрон» не должно стать причиной для введения в РФ полного локдауна. Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заметил, что в стране подготовились к новой вспышке инфекции.

Остальные ограничения, по словам парламентария, будут зависеть от обстановки в конкретном регионе. Ситуация везде складывается по-разному. На пике заболеваемости специалисты не исключили более 100 тысяч случаев ежедневно.

Опасный номер

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев показал свой 71-й трюк: пролетел через машину на скорости 80 километров в час. Он насквозь прошел через лобовое стекло, преодолел 6,8 метра длины авто и вылетел в открытые здание двери маршрутки.

Секрет успешно выполненного трюка — в большом опыте, а серьезная скорость транспортного средства только делает его безопаснее.

Осенью 2021 года Чеботарев жестко приземлился после преодоления водоема за рулем автомобиля и сломал позвоночник. Однако травма не заставила каскадера отказаться от дальнейших съемок, а на ноги он встал за два дня.

Найдут ли грабителей вдовы Градского?

Вдове Александра Градского пришлось отдать грабителям 100 миллионов рублей: сначала неизвестные подстроили ДТП, а потом заставили Марину Коташенко поехать домой в Новоглаголево и отдать крупную сумму денег.

Версий произошедшего несколько. Возможно, к ограблению причастен кто-то из обслуживающего персонала, кто знал о привезенных наличных и вполне мог выступить в роли наводчика. Некоторые полагают, что в случившемся виноваты СМИ, которые писали об огромном наследстве, доставшемся вдове Градского и четверым детям музыканта от двух браков.

Следователи возбудили уголовное дело о разбое. Вероятность, что злоумышленников найдут, довольно большая. Сейчас многие преступления раскрывают в том числе благодаря большому количеству установленных вокруг видеокамер.

Закон о QR-кодах сняли с рассмотрения

В Госдуме не будут рассматривать закон о QR-кодах в общественных местах. Парламентарии единогласно решили снять его с рассмотрения. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин поблагодарил избирателей за обратную связь при обсуждении вероятных нововведений.

Предполагалось, что после принятия закона QR-коды придется предъявлять при посещении общественных мест и во время поездок на междугороднем транспорте. Проекты в Госдуму внесло российское правительство.

Конфликт в московском автобусе

Уроженец Дагестана, который грозился бить русских, первым начал конфликт в столичном автобусе. На появившемся в Сети видео мужчина требовал у водителя выпустить его в нужном месте, матерился и сыпал оскорблениями.

Управлявший транспортным средством в итоге не выдержал и тоже начал ругаться, к нему присоединились и другие пассажиры. Уроженец Дагестана после этого пообещал избивать русских и обвинил всех в нацизме.

Правоохранители усмотрели в словах дебошира признаки возбуждения ненависти, унижения человеческого достоинства и угрозы применения насилия. Они возбудили уголовное дело.

Статус Порошенко

Печерский суд Киева выберет меру пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, однако статуса подозреваемого у политика в деле о незаконных поставках угля из Донбассаякобы нет. Его адвокат Игорь Головань попросил отложить судебное заседание, чтобы Порошенко ознакомился с материалами уголовного дела.

Экс-лидера Украины обвинили в государственной измене и содействии терроризму за незаконные поставки угля с территорий Донбасса.

Крещение в Подмосковье

В 2022 году в Московской области обустроят более 200 крещенских купелей. Найти адреса площадок можно при помощи интерактивной карты. Каждую купель проверят на безопасность, а окунаться придется с поправкой на антикоронавирусные меры.

В праздничную ночь — с 18 на 19 января — рядом с местами омовения дежурство будут нести врачи и спасатели.

Текст дня

В Москве женщина из-за мошенников лишилась квартиры. Полиция, по ее словам, бездействует практически год. Разобрались, как можно защититься от злоумышленников в похожих ситуациях. Схема, как оказалось, не новая.