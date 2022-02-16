Большие новости 16 февраля. Ложь о «вторжении» России на Украину, кредиты добавят в «ипотечное меню», что будет с НДФЛ

Противостояние России и Украины получило широкое освещение в западной прессе. Фейковые новости выпускают с конца 2021 года, и раз от разу они все удивительнее. Льготные кредитные программы на покупку жилья хотят объединить в «ипотечное меню» — россиянам так будет проще рассчитать сроки и условия займов. А вот пересматривать НДФЛ пока никто не собирается. Обсуждений введения прогрессивного налога на прибыль тоже не будет. Чем еще жили страна и мир 16 февраля — в дайджесте «360».

Западные фейки

Зарубежная пресса с декабря 2021 года пичкает читателей новостями о якобы «вторжении» России на Украину, не подкрепляя статьи доказательствами и не указывая источники. Писали и о поставках донорской крови, и о схемах «нападения», и даже объявляли дату «атаки».

Для правдоподобия в материалах иногда появлялись «настоящие люди», готовые защищать свою родину с оружием в руках. Но фейки так и остались фейками, и сколько еще будут врать иностранные СМИ — вопрос открытый.

Кредиты в «меню»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил собрать все льготные программы кредитования, связанные с покупкой жилья, в «ипотечное меню». Нововведение поможет сориентироваться, какая программа подходит для взятия ипотеки и какие у нее условия.

Основой структуры послужит уже существующее «инфраструктурное меню». По нему регионы имеют возможность запросить финансовую помощь для работ по благоустройству и жилищному строительству.

НДФЛ не изменится

В ближайшее время налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян останется прежним. В Минфине подчеркнули, что планов на его изменение нет.

Обсуждать введение прогрессивного налога на прибыль в 2022 году ведомство тоже не собирается. Для этого необходимо подготовиться на законодательном уровне. Тем не менее вопрос, скорее всего, поднимут на встречах с представителями РСПП.

Ковид взялся за 65+

Максимальный рост пациентов с коронавирусом пришелся на россиян в возрасте от 65+лет. Больше всего заражений — 72,5% — приходится на «омикрон». Штамм выявили уже во всех регионах РФ.

По словам специалистов, темп распространения коронавируса в стране замедлился. Однако эпидемическая ситуация по-прежнему сложная.

Избитые подростком

В Екатеринбурге известный педагог Надежда Глазова и ее дочь попали в больницу после встречи с агрессивными подростками. Сначала они приставали к ехавшей в автобусе девушке, на улице один из молодых людей начал бить ее мать и ее саму.

По словам горожан, беспредел со стороны юношей — история неновая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже заметил, что «подростки давно кошмарят весь район, их знает полиция».

Двойная нагрузка

С осени 2021 года в России вдвое выросло общее число пациентов с COVID-19, за которыми наблюдают врачи. Нагрузка на поликлиники достигла небывалых высот.

Среди детей, отметили в Минздраве РФ, больных ковидом 17%. Большая часть пациентов лечится амбулаторно. В больницах с COVID-19 находятся 194 тысячи человек, 2,5% из них — на аппаратах ИВЛ.

Текст дня

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли сразу три вещества. Запрещено только одно — уже упоминавшийся триметазидин. Остальные два используют при похудении и для насыщения крови кислородом. Разбирались, чем полезен комплексный прием таких препаратов и зачем они в принципе могли понадобиться 15-летней спортсменке.