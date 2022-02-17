Большие новости 17 февраля. Медаль Щербаковой и выступление Валиевой, в США снова заговорили о «вторжении» на Украину

Россиянка Анна Щербакова завоевала титул олимпийской чемпионки по фигурному катанию. За идеальный прокат ей поставили 175,75 балла — это личный рекорд спортсменки. Камила Валиева стала четвертой. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что девушку «убили» на Олимпиаде. Пока в Пекине идет борьба за медали, США не устают делать все новые заявления о якобы вторжении России на Украину. Американцы ждут вымышленного нападения «в ближайшие дни». Об этих и других событиях 17 февраля — в дайджесте «360».

Золотые коньки

Первое место по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине заняла российская спортсменка Анна Щербакова. Во время произвольной программы она не допустила ни одной ошибки, набрала 175,75 балла и установила личный рекорд.

Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову, которая впервые исполнила сразу пять четверных прыжков и сначала выбилась в лидеры. На церемонии награждения Трусова, ставшая обладательницей серебряной медали, не стала аплодировать победительнице.

«Убийство» Валиевой

Ситуация с допинг-скандалом вокруг 15-летней Камилы Валиевой в итоге «убила» фигуристку. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подчеркнула, что девушка попросту не справилась с обрушившимся на нее давлением.

Допущенные ошибки во время выступления спортсменки фигуристка Катарина Гербольдт объяснила бессонными ночами, осуждением и угрозами отменить награждение. Когда Валиева вышла на лед, на нее все равно рассчитывали — но чуда не случилось.

После короткой программы Камила Валиева лидировала, но в произвольной упала после акселя, в итоге оказавшись на четвертом месте.

Новые прогнозы по «вторжению»

В США указали на возросший риск военного «вторжения» России на Украину. Американский лидер Джо Байден заявил, что произойти оно может в ближайшие дни.

У Белого дома якобы появилась информация об операции, которую российские военные проводят «под чужим флагом». Байден выразил опасение, что совсем скоро «мы увидим больше».

Идем в баню

Некоторые банные комплексы Московской области по своей красоте не уступают музеям. Одними из лучших назвали Бани Алексеева в Подольске: здесь и правильная русская паровая баня, и хаммам, и купель-бочка, и многое другое.

А чтобы хорошо и с пользой провести время в бане, нужно немного — желание и знание базовых правил.

Смерть туриста в КЧР

В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал приехавшего из Москвы туриста. Конфликт произошел на дороге в Архыз. К машине с москвичами подъехал автомобиль, началась перепалка, которая переросла в драку.

Один из жителей республики в ходе ссоры пырнул соперника ножом в живот. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его врачи не успели. Следователи уже возбудили дело об убийстве. Подозреваемого 34-летнего мужчину из станицы Сторожевая объявили в розыск.

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