Большие новости 17 декабря. Мужчина истек кровью в автобусе, 13-я пенсия не будет постоянной, в России ввели Fan ID

В Выборге скончалась 90-летняя блокадница. Пожилая женщина пыталась сделать себе операцию из-за мучивших ее болей и в итоге умерла в больнице, так и не увидевшись с родными. В Минтруде заявили, что пока не планируют делать ежегодными новогодние выплаты пенсионерам. А российским болельщикам скоро придется ходить на спортивные соревнования по Fan ID. Что еще случилось в России и мире накануне выходных — в дайджесте «360».

Смерть в одиночестве

Пережившая блокаду Ленинграда 90-летняя Клавдия Михайловна из Выборга умерла в больнице. Незадолго до смерти она пыталась себя прооперировать: врачи не оказали женщине помощь, сославшись на недавно перенесенный COVID-19.

Пенсионерку мучали боли из-за онкологического заболевания. Плановую операцию ей не сделали как раз из-за ковида. Тогда блокадница решила сделать все сама и в итоге оказалась в Выборгской ЦРБ. Оттуда ее перевели в другое медицинское учреждение, где женщина и скончалась. Родным не дали с ней проститься ни по телефону, ни лично.

Выплаты пенсионерам на Новый год

В России пока не собираются делать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными. Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что на сегодняшний день обсуждений на эту тему нет.

С инициативой ранее выступили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Законопроект даже направили на рассмотрение в правительство. В пояснительной записке его авторы указывали на высокий уровень инфляции в стране и уменьшение пенсий.

В России появился Fan ID

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о введении специальных паспортов болельщиков — FanID. Документ будут требовать при посещении спортивных мероприятий. Изменения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Получение Fan ID, заверили в профильном думском комитете, станет делом пяти минут. Его будут оформлять через порталы госуслуг. В паспорт болельщика внесут историю действий его обладателя на спортивных событиях.

Убил из-за джиннов

В Махачкале убили известную гадалку Шовкат Джалаеву. Недовольный клиент нанес женщине 12 ножевых ранений, пока ее муж отошел поговорить с соседями.

Подозреваемого задержали. К гадалке, писали СМИ, он обращался из-за проблемы сексуального характера. Мужчина хотел, чтобы с него сняли порчу, но результатом остался недоволен. Поймать злоумышленника удалось, поскольку он вернулся на место преступления.

На допросе предполагаемый убийца заявил, что по ночам его мучают джинны.

Лепс на связи

Певец Григорий Лепс рассказал о гипертоническом кризе и последовавшей за ним госпитализацией. Артиста забрали в больницу, «чтобы прокопаться» — у него резко поднялось давление.

Лепс успокоил своих поклонников и пообещал, что 19 декабря выйдет на сцену «Крокус Сити», где у него запланирован концерт.

Не стало актрисы Елены Наумкиной

В возрасте 73 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Елена Наумкина. Выпускница Высшего театрального училища имени Щукина, она поступила в МХАТ и после его раскола перешла в МХАТ имени Горького, где проработала до 2007 года.

Впервые на киноэкранах Наумкина появилась в картине Динары Асановой «Рудольфио», сыграв главную роль. Зрители помнят ее в «Сумке инкассатора», «Иронии судьбы, или С легким паром!» и в других картинах.

Текст дня

В Москве 51-летний мужчина умер в автобусе от потери крови — он пропорол артерию штырем. Мы поговорили со специалистами и выяснили, что риск получить подобную травму есть у каждого. Шансы на спасение небольшие: для оказания помощи в такой ситуации есть буквально пара минут.

Пассажир автобуса поранился о штырь и истек кровью в Москве. Был шанс его спасти