Новый экспериментальный самолет Ил-112 В разбился в Московской области после тренировочного полета. Погибли три члена экипажа, которых назвали цветом российской авиации. Талибы* пообещали остановить наркотрафик, но их заявлениям не верят. Люди продолжают бежать из страны. Казанский стрелок Ильназ Галявиев стал героем театральной постановки. Его сравнили с Раскольниковым. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Падение Ил-112В

Экспериментальный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный исключительно из отечественных деталей, потерпел крушение в Московской области. Это была уникальная разработка, на которую возлагали много надежд.



При крушении погибли летчик-испытатель I класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель I класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель I класса Николай Хлудеев. Их назвали цветом российской авиации. Мы вспомнили их истории. Что стало причиной крушения, выяснит специальная комиссия.

Афганистан отойдет от дел

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, пообещало, что прекратит производство наркотиков. Но их заявлениям никто не поверил. Производство героина и морфия — основа бюджета страны.

Между тем у талибов* появились противники. Бывший вице-премьер страны объявил себя главой Афганистана и призвал дать отпор террористам. Но бегство из страны продолжается.

СМИ сообщили о найденных человеческих останках в шасси военного самолета США.

Казанский стрелок вышел на сцену

Театр Российской Армии выпустил спектакль про Ильназа Галявиева, расстрелявшего школу в Казани. Его сравнили с Родионом Раскольниковым, что вызвало негативную реакцию публики. Актер объяснил, что зрители все неправильно поняли.

Боб Дилан ответит за молодость

Лауреата Нобелевской премии и рок-икону Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. По заявлению пострадавшей все произошло 56 лет назад, но отвечать поэту и музыканту придется сегодня.

Газификация в Подмосковье ускорилась

Более 100 домов в Московской области еженедельно подключается к газу в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Чего удалось достичь, какова безопасность и другие волнующие вопросы осветил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Пятая вакцина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России появится пятая вакцина от коронавируса. Дополнительный препарат позволит остановить распространение возбудителя в стране.



*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.