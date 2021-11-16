Большие новости 16 ноября. Пелевина нашли в Таиланде, Жириновский назвал депутата валенком, Pfizer пришел в Россию

Росздравнадзор разрешил Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности своего препарата Paxlovid. Владимир Жириновский назвал «ростовским валенком» и призвал лишить мандата замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. Самого таинственного российского писателя заметили в Таиланде. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Пелевин Шредингера

Писателя Виктора Пелевина заметили в Таиланде. Или не заметили. О том, что автор может быть на острове Самуи, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник. В качестве доказательства он опубликовал фото мужчины, похожего на Пелевина. Источник уточнил, что он якобы почти не бывал в России с 2017 по 2018 год, а в 2019-м и вовсе улетел в Таиланд.

Однако никаких доказательств того, что на фото оказался именно настоящий Пелевин, нет. Последний раз он выходил на публику 20 лет назад, а видеоинтервью давал 25 лет назад.

«Ростовский валенок»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. Во время выступления на пленарном заседании Госдумы он назвал депутата «ростовским валенком» и призвал лишить мандата. Жириновский подчеркнул, что Коломейцеву нельзя доверить даже руководство баней в Ростове.

После этих слов ему отключили микрофон, но главу ЛДПР это не остановило — он продолжил говорить дальше. За это спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил ему замечание. Он подчеркнул, что Жириновский не должен оскорблять Коломейцева.

Pfizer поможет «Спутнику V»

Pfizer испытает в России свой препарат для профилактики и лечения ковида Paxlovid. В испытаниях примут участие семь тысяч человек из разных стран. Если по итогам тестов Paxlovid одобрят локальные регулирующие органы, Pfizer собирается обеспечить его доступность на рынках этих стран.

При этом испытания смогут косвенно помочь «Спутнику V» получить признание за рубежом. Эксперты уверены, что, если Россия признает Pfizer, то другие страны быстрее одобрят использование «Спутника V».

Отравленный день рождения

Одиннадцать студентов госпитализировали после употребления суррогата в Татарстане. Они купили пятилитровый баллон со спиртом, чтобы отметить день рождения. Самому старшему пострадавшему чуть больше 20 лет, трое до сих пор в тяжелом состоянии.

Прокуратура Татарстана начала проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Пособие по безработице растет

Размер максимального пособия по безработице в России вырастет в 2022 году до 12 792 рублей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сейчас размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей. При этом минимальный размер пособия не изменится и составит 1500 рублей.

Пособие в размере 12 792 рублей можно будет получить в первые три месяца, в следующие три месяца выплата будет составлять пять тысяч рублей. Россиянам будут выплачивать деньги с первого дня признания их безработными — после регистрации в центре занятости.

Стрельба Армении и Азербайджана

Армения обвинила Азербайджан в применении ракетной техники, бронетехники и стрелкового оружия на границе. В Министерстве обороны уточнили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли восточную границу Армении 16 ноября. Там уточнили, что противник использовал артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия.