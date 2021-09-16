Большие новости 16 сентября: кома Звягинцева, взрыв и убийство под Воронежем, «талиб*-туры» из России

Российского режиссера Андрея Звягинцева готовятся выводить из искусственной комы. У него тяжелый случай коронавирусной инфекции. Вооруженный мужчина взорвал вход в отделение полиции в городе Лиски под Воронежем. Следователи считают, что перед этим он убил семью из трех человек. Красноярский турагент запустила «талиб*-туры» в Афганистан. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Звягинцев в коме

Российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Кинодеятель лечится в Германии от тяжелого ковида. СМИ сообщили, что у режиссера поражены 92% легких. Врачи заявили, что состояние Звягинцева улучшилось и его снова вернут в сознание. Бывшая супруга режиссера отметила, что в состоянии Звягинцева появилась положительная динамика.

Взрывы и тройное убийство

Мужчина в камуфляже взорвал вход в отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Находящийся внутри дежурный открыл стрельбу, но напавший закинул внутрь гранату. От взрыва правоохранитель получил ранение.

После выяснилось, что в этот же день в городе убили женщину и двоих детей. Следователи считают, что за этим стоит один человек.

СМИ сообщили, что подозреваемый вступил в конфликт с соседкой. За помощью он обратился в полицию, но получил отказ. После этого он убил женщину с детьми и «отомстил» взрывами стражам порядка. СК завел уголовные дела. Поиски подозреваемого еще идут.

Опасный туризм

Турагент из Красноярска предложила подобрать путевку в Афганистан. Свое предложение она назвала «талиб*-туром». Поездка обойдется желающим в 350 тысяч рублей. Для клиента подготовят билеты на самолет, пятизвездочный отель в центре Кабула, русскоязычного гида и охранника.

Объявление с предложением недолго провисело на специальном сайте. Его удалила нейросеть, увидев запрещенное слово талиб*.

Но на такие поездки в небезопасные регионы существуют и даже пользуются спросом у некоторых безбашенных авантюристов.

IT-гигантам пригрозили

Компаниям Google и Apple пригрозили ответственностью за вмешательство в российские выборы. IT-гиганты не удаляют запрещенную информацию, которая прямо влияет на предстоящее голосование в России. Сенатор Андрей Климов не исключил, что представителям американских интернет-компаний грозит уголовная ответственность. Он напомнил, что прокуратура уже направила представления в адрес гендиректора Apple Тима Кука и главы Google Сундара Пичаи.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала власти США повлиять на интернет-компании и принять меры. Она пообещала, что Россия перейдет к санкциям в отношении американского бизнеса.

Ева вернулась домой

Пропавшую в аэропорту Домодедово собаку по кличке Ева вернули владелице. Животное пошло на запах от толстовки хозяйки. Одежду передали сотрудникам воздушной гавани, которые смогли выманить беглянку. Поиски Евы продолжались с прошлой пятницы, 10 сентября.

Мирзализаде сможет вернуться в Россию

Суд приостановил приказ МВД о нежелательности комика Идрака Мирзализаде. Заседание проходило по иску самого юмориста, который требовал отменить решение о пожизненном запрете на въезд. По словам адвоката комика, пока суд принял решение приостановить сам указ. Вопрос об его полной отмене рассмотрят на следующем заседании в октябре.

Мирзализаде запретили въезжать в Россию после того, как он уже отбыл административный арест за неудачную шутку про русских.

Ключ от выборов

ЦИК приготовился к предстоящим трем дням голосования. В четверг, 16 сентября, ключ для расшифровки для электронного дистанционного голосования разделили на восемь частей. Их получили представители четырех парламентских фракций, представители Общественной палаты, Минцифры и сам ЦИК. Еще одну забрала территориальная избирательная комиссия, которая отвечает за электронное волеизъявление граждан.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России