Большие новости 16 января. «Спутник» против «омикрона», дело на дагестанца из автобуса, ракеты России в Калининграде

Центр имени Гамалеи разработает вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса. На дагестанца, оскорбившего русских в автобусе в Москве, завели уголовное дело. Дмитрий Песков прокомментировал размещение российских ракет в Калининградской области. Синод рассмотрит молебен об одержимых компьютерами. Москвичей ожидает крайне переменчивая погода. Главные новости 16 января — в материале «360».

Поливалентная вакцина «Спутник»

НИЦЭМ имени Гамалеи сейчас рассматривает вариант разработки поливалентной вакцины от коронавируса, которая будет основана сразу на двух штаммах — «дельта» и «омикрон». Такое сообщение распространил замдиректора центра Денис Логунов. Он отметил, что вакцина тоже будет называться «Спутник» и сможет включать в себя защиту сразу от нескольких вариантов вируса.

Уголовное дело после оскорблений в автобусе

Уголовное дело о разжигании вражды завели в Москве после того, как в интернете появилось видео с вызывающе ведущим себя дагестанцем. Он ехал в рейсовом автобусе, попутно оскорбляя остальных пассажиров и обещая избивать русских.

Следователи, которые занялись изучением кадров, усмотрели в них признаки разжигания ненависти и уничижения человеческого достоинства. Уголовное дело уже возбуждено, теперь правоохранители установят личность молодого человека и разыщут его для задержания.

Ракеты в Калининграде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос размещения страной ракет на территории Калининградской области. Песков отметил, что данную тему Россия не собирается ни с кем обсуждать, поскольку это ее территория и ничья больше.

Кроме того, Дмитрий Песков еще раз заверил, что Россия не собирается нарушать границы других государств, в том числе не планирует никакого нападения на Украину. Все слухи об этом и обвинения в якобы подготовке некой провокации пресс-секретарь президента назвал ложными.

Молебен об одержимых компьютерами

Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви написала и направила на рассмотрение синоду новый молебен о людях, «одержимых компьютерной страстью». Такое сообщение распространили в Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Сообщается, что молебен упоминается в 39 службах и чинопоследований, которые комиссия создала на протяжении прошлого года. Сам текст песни пока не обнародован — предварительно он должен получить одобрение синода.

Депутат объяснил идею запрета на алкоголь

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев объяснил, откуда у него взялась идея запретить продажи алкоголя по выходным в России. Он отметил, что количество потребляемых в стране спиртных напитков достаточно большое, и это сказывается в том числе и на демографических показателях.

Депутат отметил, что количество выпитого влияет на рабочие показатели россиян, тесно связано с криминогенными данными и даже со статистикой о смертности. К тому же, по его мнению, алкоголь уничтожает иммунитет, а он особенно важен в условиях пандемии коронавируса.

Текст дня

Москву и Московскую область в ближайшее время ожидает крайне неустойчивая погода. Температура будет скакать в рамках от -1 до -12 градусов, ожидается постоянная смена циклонов. К каким именно погодным условиям готовиться жителям — в материале «360».