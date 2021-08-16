Большие новости 16 августа: массовое бегство из Афганистана, учителей не будут принуждать к прививке, сборная без Дзюбы

Представители власти и армии, а также мирные жители всеми путями покидают Афганистан, перешедший под власть талибов*. Сделать это сложно — гражданские авиарейсы отменили. Принудительной вакцинации учителей школ не будет. В Минпросвещения заявили, что прививка останется добровольной. Артема Дзюбу не позвали на матчи сборной в сентябре. Отборочные матчи на ЧМ-2022 пройдут без него.

Афганистан теряет людей

После захвата талибами* Кабула началось массовое бегство людей из Афганистана. Из страны уехал президент, а вслед за ним потянулись военные и мирные жители. Основная волна мигрантов направилась в соседние страны, но всех желающих они вместить не смогут. Попытки покинуть страну заканчиваются печально: три человека погибли при попытке улететь, зацепившись за шасси военного самолета. Еще один военный самолет столкнулся с истребителем над Узбекистаном, но пилоты выжили.

Вакцинацию оставили добровольной

До начала учебного года осталось не так много времени, но многие преподаватели еще не сделали прививку от коронавируса. В Минпросвещения заявили, что принуждать к процедуре никого не будут.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что вакцинация для учителей останется добровольной и вводить санкции за отказ учителей школ и колледжей сделать прививку не будут.

Сборная осталась без капитана

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюбане попал в состав национальной команды на сентябрьские матчи. В это время пройдут отборочные туры на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Тренер сборной Валерий Карпин заявил, что пока не определился, кто получит повязку капитана на отборочных матчах.

Партиям указали на место

Центризбирком провел жеребьевку по расположению партий в бюллетенях на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Первые пять мест достались КПРФ, экологической партии «Зеленые», ЛДПР и «Новым людям», а также «Единой России».

Всего в избирательном бланке голосующим придется изучить 14 пунктов — именно столько партийных объединений выставили своих кандидатов на сентябрьских выборах.

«Голосу» выбрали наставников

Юбилейный, десятый сезон телевизионного шоу «Голос»определился со списком наставников. Отбирать команды на слепых прослушиваниях будет классический состав, в который вошли Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Именно эти артисты были наставниками участников первого сезона. Дима Билан назвал участие в «Голосе» возвращением в семью.

Взрыв в Екатеринбурге

Жителей поселка Рудный, расположенного на юге Екатеринбурга, попросили не выходить из дома после взрыва на территории промзоны. СМИ со ссылкой на источники сообщили о якобы выбросе газов, облако которых накрыло поселок.