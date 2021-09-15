Большие новости 15 сентября. Арест дезинсектора «Магнита», люди года от Time, итоги лотереи среди вакцинированных

Суд арестовал на два месяца сотрудника компании, которая проводила дезинсекцию в московском «Магните». Журнал Time выбрал 100 самых влиятельных людей 2021 года. На обложку попали принц Гарри и Меган Маркл. Первые 500 привитых россиян получили деньги в государственной лотерее. Об этих и других событиях России и мира — в дайджесте «360».

Дезинсектора отправили в СИЗО

Суд отправил задержанного по делу о смертельном отравлении арбузом дезинсектора под стражу. По версии следствия, использованное вещество попало на продукты питания в зале магазина «Магнит», что привело к смерти девочки-подростка и ее бабушки на Совхозной улице. Дезинсектору предъявили обвинение по уголовному делу об оказании, услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Своей вины мужчина не признал.

Люди года

Журнал Time посвятил новый номер 100 самым влиятельным людям 2021 года. Всех участников разделили по категориям. В «Иконах» оказались принц Гарри и Меган Маркл. Компанию им составила Бритни Спирс. В «Пионеры» записали Билли Айлиш и канадского дизайнера Аврору Джеймс.

«Титанами» стали глава Apple Тим Кук, рэпер Тимбаленд. А еще есть категории «Лидеры», «Новаторы» и «Деятели искусства».

Привитые победители

В России провели первый розыгрыш лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Призы в размере 100 тысяч рублей получили 500 человек. Всего в тираже приняли участие 42 миллиона человек. Следующий розыгрыш проведут 14 октября.

Смерть от иглы

Полуторамесячный мальчик умер в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в районе легкого у ребенка остался обломок медицинской иглы. После рождения младенца лечили в нескольких больницах. В какой именно допустили халатность, сейчас выясняют следователи.

Кассация Ефремова

Приговор Михаилу Ефремову оставили без изменений. Кассационный суд решил, что приговоренный к семи с половиной годам колонии за пьяную аварию актер должен отбыть свое наказание полностью.

При рассмотрении жалобы адвокатов Ефремова прокурор заявил, что актер не может принести пользу обществу из-за своего ухудшившегося здоровья.

«Спартак» не устоял перед поляками

Московский «Спартак» уступил польской команде «Легия» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу спортсменов из Варшавы. Единственный гол в ворота московской команды забил Лирим Кастрати. Следующий матч «Спартак» проведет с «Наполи» 30 сентября.