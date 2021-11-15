Большие новости 15 ноября. Рост населения Подмосковья, издевательства в доме престарелых, Кадыров угрожает Ингушетии

Численность населения Московской области выросла на 3,1 миллиона с момента прошлой переписи. В России внедрят возможность штрафовать водителей за нарушения ПДД по фотографиям и видеозаписям из специального приложения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы могут отобрать у соседней Ингушетии «незаконно» переданные земли. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Рост Подмосковья

Население Московской области выросло на 3,1 миллиона человек. В общей сложности в регионе проживают порядка 11 миллионов жителей. Такие данные появились в рамках предварительных результатов Всероссийской переписи населения, которая завершилась в России 14 ноября.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в переписи, а также всех переписчиков. Он подчеркнул, что новые статистические данные необходимо учитывать при планировании строительства транспортной инфраструктуры, новых школ, детских садов, поликлиник и больниц.

Отключение сим-карт

Большинство корпоративных сим-карт могут отключить 1 декабря, если пользователь не пройдет регистрацию на «Госуслугах». На портале уже успешно подтвердили 13,3 миллиона таких симок, всего в стране действуют 32 миллиона.

Оборот серых сим-карт регулирует закон «О связи». Поправки, которые вступили в силу в 2020 году, обязывают компании регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт на «Госуслугах». Если этого не произойдет, симка будет считаться «не соответствующей требованиям закона».

Издевательства в доме престарелых

Дом престарелых в Мытищах обвинили в издевательствах над пожилыми. Об этом «360» рассказала бывшая сотрудница пансионата сети «Валентина». Она рассказала, что сотрудники бьют пенсионеров, могут не кормить, запирают в комнатах, привязывают к койкам, а также постоянно кричат на них. При этом многим постояльцам просто некому жаловаться на такое отношение — родственников не пускают под предлогом пандемии коронавируса.

Сотрудница также пожаловалась на ужасную антисанитарию в пансионате. По ее словам, там бегают огромные тараканы, а люди страдают от чесотки. Прокуратура уже начала проверку сообщений, при этом руководство пансионата опровергло все обвинения.

Кадыров угрожает Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы могут отобрать у Ингушетии «незаконно» переданные земли. Он отметил, что у бывшего президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева не было права отдавать территории соседям. Кадыров призвал ингушей «успокоиться» — в противном случае Чечня заберет земли назад.

Глава республики отметил, что в 2018 году при размещении границ Чечня решила оставить эти земли Ингушетии, потому что у последней очень маленькие территории, а ее народ — братья чеченцев.

«Чистой воды выдумка»

Актеру Валерию Гаркалину не грозит ампутация руки, это «чистой воды выдумка». Об этом заявила его агент Наталья Теплова. Она подчеркнула, что врачи ничего такого не говорят, а те, кто придумал эти слухи, — фантазеры. Теплова уточнила, что у актера нет «ничего, связанного с тромбом».

QR-код рассмотрят регионы

Законопроекты о QR-кодах направят для рассмотрения в регионы до 14 декабря. Госдума также направит их в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации, сообщил председатель Вячеслав Володин. Их смогут изучить законодатели, органы исполнительной власти, представители общественности и бизнеса, а также эксперты. Они также смогут высказать свои предложения и замечания.

Новая возможность штрафовать водителей появится в России

Возможность штрафовать нарушителей правил дорожного движения по фотографиям и видеозаписям из специального приложения внедрят в России. Она появится в стране до следующего лета — такое поручение дал президент Владимир Путин. Исполнить его необходимо до 1 июля 2022 года.