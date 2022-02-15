Президент РФ Владимир Путин впервые высказал мнение о возможном признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все проблемы Донбасса он призвал решать, опираясь на Минские соглашения. Фигуристка Камила Валиева блестяще выступила в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. За прокат она получила 82,16 балла, допустив одну ошибку. Власти Санкт-Петербурга заявили о достижении в городе 100% коллективного иммунитета от ковида.

Минские соглашения как основа

Решать проблемы Донбасса необходимо с учетом Минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прокомментировав проект постановления Госдумы о признании ДНР И ЛНР.

Большинство россиян, заметил глава государства, сочувствуют жителям Донбасса и надеются на изменение ситуации в лучшую сторону. Происходит там, подчеркнул Путин, геноцид. Депутаты Госдумы напомнили, что на этой территории живут более 600 тысяч граждан РФ.

Опередила всех

В короткой программе на Олимпиаде-2022 среди фигуристок первой стала Камила Валиева. Судьи оценили прокат россиянки в 82,16 балла. Девушка ошиблась на выезде с тройного акселя, но удержалась на коньках.

На втором месте — Анна Щербакова с 80,20 балла. Японская фигуристка Каори Сакамото стала третьей, набрав 79,84 балла. Четвертый результат — у россиянки Александры Трусовой, которая упала с тройного акселя и в итоге получила 74,60 балла.

100% коллективного иммунитета

Санкт-Петербург стал первым российским городом, который достиг 100% коллективного иммунитета против коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

«Согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%», — отметил он.

Лекарство, а не продукт

Фраза представителя комитета МОК об обстоятельствах, при которых запрещенный препарат мог оказаться в организме Камилы Валиевой, не подразумевает какого-либо отношения к продуктам питания. Скорее всего, речь шла именно о лекарственном средстве. Триметазидин не относится и к гормонам роста, поэтому вряд ли мог находиться в том же мясе.

Клинический фармаколог Олег Талибов предположил, что препарат дедушке Валиевой назначил врач-кардиолог. Его применяют для лечения стенокардии. Спортсменам запретили принимать триметазидин с 2015 года в любой из периодов — как в соревновательный, так и в тренировочный.

Срок короче

МВД сократило комику Идраку Мирзализаде запрет на въезд в Россию: в страну он не сможет приезжать до 2035 года. Защита стендапера намерена обжаловать это решение и сократить срок еще больше.

Мирзализаде летом 2021 года обвинили в оскорбительных высказывания в сторону русских. В министерстве решили, что его пребывание в России будет нежелательным пожизненно. Поданное ходатайство частично удовлетворили в Замоскворецком суде, который обязал установить разумный срок запрета.

Историческое серебро

Первое серебро сборной России за всю историю существования командной гонки преследования на Олимпиаде завоевали подмосковныеконькобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов. В Минспорта Московской области поздравили спортсменов с выдающимся результатом.

Вместе с подмосковными атлетами в гонке выступал Александр Румянцев. Россияне не смогли обойти соперников из Норвегии, зато установили олимпийский рекорд в полуфинале.

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