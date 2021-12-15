Большие новости 15 декабря. Патент средства от ковида для младенцев, аресты по делу «Листвяжной», «Спартак» без тренера

В НИЦ имени Гамалеи получили патент на применение средства, которое защитит от коронавируса самых маленьких детей — в возрасте от месяца. Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу руководителей шахты «Листвяжная». Их арестовали более чем на месяц. Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ушел с должности наставника команды, отработав около восьми месяцев. Что еще произошло в России и мире 15 декабря — в дайджесте «360».

Патент на защиту

Ученые НИЦ имени Гамалеи запатентовали решение, которое связано с использованием вакцины против коронавируса у детей старше месяца. В пресс-службе Роспатента заметили, что применение средства будет способствовать иммунному ответу у самых маленьких пациентов.

Эффективных способов защиты несовершеннолетних от COVID-19 пока мало. Сложности в их разработке связаны с тем, что иммунная система ребенка отличается от взрослой.

Арест руководителей шахты в Кузбассе

В Кемерове выбрали меру пресечения для хозяев шахты «Листвяжная». Председателя совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаила Федяева арестовали до 14 февраля.

Гендиректор холдинга Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов пробудут под стражей до 25 января.

Из «Спартака» ушел Руй Витория

Португалец Руй Витория, который в мае 2021 года стал главным тренером московского «Спартака», покинул свою должность. Контракт с ним был подписан на два года.

В клубе напомнили, что Руй вывел красно-белых в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, и поблагодарили тренера за это достижение. Однако квалификацию Лиги чемпионов «Спартак» не прошел, а на зимнюю паузу в чемпионате России отправился на девятом месте турнирной таблицы.

Шанс для внутреннего туризма

Россия должна пользоваться возможностями для развития внутреннего туризма, которые появились в пандемию. Президент страны Владимир Путин призвал энергичнее действовать в этом направлении.

Ход реализации нацпроекта по развитию туризма в России российского лидера удивил. Он указал на зафиксированное на 83,1% исполнение, однако на деле основные работы оказались выполнены на 51%.

Запрет на въезд в Россию

Около 400 мигрантам запретили появляться в России в ближайшие 40лет. Въезд в страну им закрыли за драки и другие нарушения в Москве.

По мнению российских властей, приезжать в РФ жители стран СНГ должны со знанием как языка, так и законов, а также обычаев россиян.

На машине по торговому центру

Блогер Михаил Литвин прокатился на красном BMW по торговому центру в Одинцове. Молодого человека не смутило ни отсутствие водительских прав — их Литвинова лишили, ни в целом неподходящее для поездок на автомобиле место.

В ТЦ позже объяснили вояж блогера рекламной акцией, но местная ГИБДД креатива не оценила. Проверку организовали и в прокуратуре.

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