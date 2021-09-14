Большие новости 14 сентября. Новый iРhоnе, самоизоляция Путина, руферы залезли на звезду МГУ

Apple провела традиционную осеннюю презентацию. На ней показали новое поколение iPad, Apple Watch и iPhone. Президент России Владимир Путин ушел в самоизоляцию после того, как несколько человек из его окружения заразились коронавирусом. Сразу 20 руферов залезли на звезду главного здания МГУ.

Презентация Apple

Компания Apple представила на осенней презентации новое поколение устройств. Там продемонстрировали iPad на процессоре A13 Bionic, свежий iPad mini, который работает в сетях 5G, и новую версию Apple Watch c дисплеем Retina и уменьшенной рамкой. Также были показаны iPhone 13 Pro и iPhone 13 с двумя камерами, расположенными по диагонали.

Путин в самоизоляции

Президент России Владимир Путин ушел в самоизоляцию после общения с зараженным коронавирусом человеком. Глава государства отметил, что речь идет об одном из сотрудников аппарата, который работает с ним в непосредственной близости. Зараженный поздно прошел ревакцинацию и подцепил инфекцию.

Из-за сложившейся ситуации Путин отменил поездку в Душанбе на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств Шанхайского договора, ОДКБ и ШОС.

Звездные руферы

Компания московских руферов своеобразно отметила День города. Около 20 человек проникли в главное здание МГУ и забрались на верхушку шпиля со звездой. Внизу экстремалов встретили полицейские. В отделе с молодых людей взяли объяснительные.

Подробности из Бужанинова

Общежитие мигрантов в селе Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа закрыли, а жильцов перевезли в другое место. На такое решение власти пошли после задержания двух уроженцев Таджикистана, подозреваемых в убийстве местной пенсионерки. Глава округа Михаил Токарев на встрече с жителями села заявил, что задержанные мигранты не имели отношения к этому общежитию, а жили в палатке на территории СНТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил сотрудникам правоохранительных органов региона взять под контроль места массового скопления мигрантов. Глава региона пояснил, что среди иностранцев есть те, кто приехал на заработки, но есть и те, кто идет на нарушение закона.

Сергиево-Посадский прокурор Александр Дроняев заявил, что полиция начала патрулирование села, чтобы не допустить насилия в отношении мигрантов и местных жителей.

Ледник обрушился на людей в КЧР

Ледник обрушился на туристов возле горнолыжного курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. В момент схода на месте находились шестеро туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Погибли две женщины. Еще одну пострадавшую эвакуировали.

«Упавшие штаны» Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «чуть не потерял брюки» во время предвыборных дебатов в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», сообщили СМИ. Пресс-секретарь политика заявил, что зрители увидели соскользнувший ремень.

Льготы на проезд в московском регионе

Власти Московской области и Москвы подписали соглашение о льготах на проезд на 2021–2023 годы. Попадающие в льготные категории жители двух субъектов смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом столицы и Подмосковья.