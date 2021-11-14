Большие новости 14 ноября. Сборная России пока без ЧМ, миллионы за письмо о прививке, по 100 тысяч вакцинированным

Российская сборная проиграла команде Хорватии в последнем матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Гол в свои ворота забил Федор Кудряшов. Письмо о важности прививки от Екатерины II пустят с молотка. Среди привитых от коронавируса россиян снова разыграют деньги. Об этих и других событиях воскресенья, 14 ноября, — в дайджесте «360».

Сборную России отправили в стыки

Сборная России по футболу потеряла шанс на прямую путевку на чемпионат мира. На протяжении почти всей игры спортсмены оборонялись от атак команды Хорватии. Но из-за рикошета защитник Федор Кудряшов в конце второго тайма отправил мяч в свои ворота, обеспечив победу сопернику. Впереди у россиян два стыковых матча с командами, занявшими второе место в группах.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал проигрыш своих подопечных самым обидным в своей карьере.

Мнение о прививке от Екатерины II

Письмо российской императрицы Екатерины II о пользе вакцин выставили на аукцион MacDougall’s. Начальная цена лота составила 117 миллионов рублей. Свое послание правительница России отправила генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву. В нем она говорила, что без вакцин страну ждет «великий вред», особенно для простых людей. Директор аукционного дома заявил, что речь идет не о рядовом послании, а подробном описании процесса вакцинации.

Розыгрыш денег среди привитых

Привитые от коронавируса россияне могут выиграть 100 тысяч рублей. В России стартовал новый розыгрыш денег для привитых. Стать участником розыгрыша просто: достаточно сделать прививку от коронавируса и иметь личный кабинет на госуслугах. Победителя определит генератор случайных чисел по номеру сертификата. Всего призы получит тысяча человек.

Checkmate определили срок

Серийное производство российского истребителя пятого поколения Checkmate запустят в 2026 году. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. По его словам, в свой первый полет одномоторный истребитель отправится в 2023 году. Впервые новинку российского военного авиастроения представили на авиационном салоне МАКС-2021 в Жуковском. Там она произвела небывалое впечатление.

Миллион за воров

Тимур Родригез пообещал один миллион рублей за информацию об обокравших его дом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По словам шоумена, неизвестные вынесли деньги и драгоценности, но самое обидное, что злоумышленники забрали помолвочное кольцо его жены. Родригез не исключил, что на грабители действовали по наводке.

Срок за семечки

Пачки семечек на 870 тысяч рублей украл со склада разнорабочий из Кемерова. О пропаже в полицию заявил директор. После задержания злоумышленника выяснилось, что он уже ранее неоднократно был судим за кражи. На этот раз он тоже не удержался и вынес с работы два поддона с товарами.