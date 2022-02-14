Большие новости 14 февраля. Российских фигуристов не наградят, мучителей кота Кузи посадят, состояние Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, который заболел COVID-19, находится в стабильном состоянии. В Минздраве отметили, что политика лечат от ковида. Суд Северодвинска дал реальные сроки паре, которая до смерти замучила домашнего кота Кузю. За пытки животного женщина и ее сожитель проведут в местах лишения свободы более трех лет. Российских фигуристов не будут награждать на Олимпиаде. Решение Международного олимпийского комитета, скорее всего, направлено не против Камилы Валиевой. Какие еще события в России и мире произошли в День святого Валентина — в дайджесте «360».

Что известно о Жириновском?

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Центральной клинической больнице оценили как стабильное. В Минздраве подчеркнули, что политика лечат от COVID-19 и оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Говорить о выходе Жириновского из больницы, заявили СМИ, пока рано. Но в ЛДПР отметили, что рассчитывают на возвращение политика к активной работе в ближайшее время. Партия призвала прессу не распространять слухи о здоровье депутата. ЛДПР перестанет сотрудничать с изданиями, которые спекулировали на этой теме, и уже готовит документы для подачи судебных исков.

В колонию из-за кота

Северодвинский городской суд вынес приговор Анне-Виктории Громович и Артему Лаврентьеву, которые выкрали и до смерти замучили кота Кузю. Женщина получила три года и два месяца колонии-поселения, а ее сожитель — 3,5 года колонии общего режима.

Хозяйкой погибшего кота была мать Лаврентьева. Пара убила животное, смонтировала ролик про его последние часы жизни, и опубликовала в Сети. Снимки мертвого питомца Громович отсылала владелице Кузи и угрожала ей.

Фигуристов не наградят

Позиции МОК, который не собирается проводить церемонию награждения для российских фигуристов, нашлось объяснение. Скорее всего, комитет пришел к такому решению, поскольку дело Камилы Валиевой до сих пор расследуют.

В подобной ситуации нельзя обвинить МОК в противостоянии с россиянкой. Его специалисты поступают согласно обстоятельствам и «ушли от возможного возврата медали».

Штрафы за нападения собак

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который предполагает ответственность для нарушивших закон в сфере обращения с животными чиновников. Проще говоря, их планируют штрафовать и привлекать по уголовным статьям.

Зоозащитники не уверены, что от нововведения будет толк. Не исключено, что поправки заставят чиновников нервничать и принимать необдуманные решения. А заложниками ситуации станут сотрудники нижнего звена.

«Хороший парень» из Бурятии

Подростки из Бурятии, которым отчим прострелил ноги, называли мужчину отцом и проводили с ним много времени. В семье стрелка его назвали хорошим парнем, дружно жившим с женщиной и ее детьми.

По версии следователей, он вернулся домой пьяным, поссорился с сожительницей и в приступе гнева схватился за ружье. Он выстрелили в мальчиков 14 и 16 лет, которые пытались защитить мать.

Польские мутации «омикрона»

В Польше зафиксировали две новые мутации штамма «омикрон». В Минздраве страны не могут дать точный прогноз по поведению подвидов коронавируса. Каким будет их влияние на течение болезни, медики пока тоже не знают.

Из повседневной жизни, подчеркнули в польском ведомстве, вирус так просто не уйдет. Предсказать, появится ли еще один его штамм, пока трудно.

Текст дня

Российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили участвовать в личном турнире Олимпийских игр в Пекине. Но борьба за медали продолжится вместе с расследованием. Разобрались, почему возник допинг-скандал вокруг отечественной спортсменки и кому он был выгоден.