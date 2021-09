Большие новости 13 сентября. Новые детали в деле о смертельном отравлении, отопление в Подмосковье, шрамы МакSим

Первый подозреваемый появился в деле о смертельном отравлении арбузом в Москве. Это сотрудник фирмы по дезинсекции. Отопление вернулось в дома жителей Москвы и Подмосковья. Регион ждет резкое похолодание. Певица МакSим показала свои шрамы после комы. Это следы катетеров и аппарата ИВЛ. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире в понедельник, 13 сентября, — в дайджесте «360».

Подозреваемый в деле об отравлении арбузом

Дело о смертельном отравлении арбузом девочки-подростка и ее бабушки на улице Совхозной в Москве начало проясняться. В организме погибших выявили следы средства для уничтожения насекомых. По версии следствия, яд на корку плода попал во время санитарной обработки помещения магазина. Это подтвердило видео с камер наблюдения. Сотрудник компании по дезинфекции не укрыл продукты питания во время распыления. Мужчину задержали для допроса. Пока он проходит подозреваемым по уголовному делу.

Домам вернули тепло

В преддверии резкого похолодания в дома жителей Москвы и Московской области начали давать отопление. В Подмосковье предварительный разогрев труб начали еще 10 сентября, чтобы к понедельнику полностью запустить отопление в домах жителей. Об этом рассказал министр энергетики региона Московской области Андрей Самарин.

В Москве старт отопительному сезону дал Сергей Собянин. Мэр отметил, что погода в городе, несмотря на бабье лето, переменчивая, поэтому тепло запустили с понедельника, 13 сентября. Синоптики пообещали, что резкое снижение температуры в Центральной России начнется уже завтра.

Следы ИВЛ на МакSим

Певица МакSим рассказала об оставшихся на теле девяти шрамах после комы. Это следы подключенных аппаратов жизнеобеспечения певицы и катетеров. Четыре шрама осталось на шее исполнительницы. Она показала их телеведущей Ксении Собчак во время своего первого интервью после пробуждения. Певица призналась, что отметки на теле ее не радуют, но сделать с ними она ничего не может.

Фернандес уходит из сборной

Защитник Марио Фернандес объявил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. Он пояснил, что полностью сконцентрируется на игре за клуб ЦСКА. Спортсмен сказал, что ему тяжело тянуть сразу две команды, поэтому он готов уступить место молодым футболистам.

Уход Фернандеса журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал большой потерей для команды. Он напомнил гол защитника на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Спортивный комментатор Константин Генич не исключил, что на оборону ворот сборной могут встать игроки «Зенита» Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин.

Самолеты летят в Испанию

Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Первые самолеты отправятся по этим направлениям с 21 сентября. Но европейские страны будут доступны не всем. Попасть в Мадрид или Барселону смогут только обладатели вида на жительство европейской страны, а также те, кто едет по учебе или для лечения.

Побег собаки в Домодедово

Сбежавшую из переноски собаку Еву ищут в аэропорту Домодедово. Животное выбралось из клетки перед погрузкой багажа — и хозяйка улетела без него. Поиски Евы продолжаются уже третий день, но пока успехом не увенчались. В воздушной гавани предложили владелице войти в поисковую группу, чтобы поймать беглянку. Сама женщина утверждает, что ее родных, которые приехали в Домодедово, к поискам не допустили, а собаке грозит смертельная опасность.

Ссылка на порно в учебнике

Ссылку на порнографический сайт нашли в учебнике по английскому языку за шестой класс. Адрес запрещенной для детей страницы расположен в разделе Who are you? («Кто ты?»). Чиновники пока не знают, что делать со скандальным пособием. Оно входит в федеральный перечень. Пока по делу идет проверка.

App Store дал сбой

Российские владельцы гаджетов Apple пожаловались на недоступность магазина приложений App Store. Закачать или обновить программу оказалось невозможно. При этом после включения VPN магазин снова оказывался доступен. В Apple подтвердили, что сбой действительно был. Проблемы зафиксировали в период с 11:00 до 17:00.