Большие новости 13 ноября. Пал рекорд Овечкина в сборной, интервью Путина, Гинцбург назвал главный плюс QR-кодов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин потерял звание самого молодого автора гола российской сборной. Новым героем команды стал 16-летний Матвей Мичков. Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 1». Он затронул миграционный кризис, ситуацию в Донбассе и учения НАТО. QR-коды остановят мутацию коронавируса. Об этих и других новостях субботы, 13 ноября, — в дайджесте «360».

Овечкин лишился рекорда

Открытием российского хоккея назвали нападающего сборной Матвея Мичкова. Молодой спортсмен дебютировал в национальной команде только в четверг, а уже в субботу забросил шайбу в ворота команды Швеции и сделал это красиво.

Мичкову 16 лет, а это значит, что бывший самый молодой автор гола Александр Овечкин лишился этого звания. Он забил свою шайбу в составе сборной России в 17 лет. Бывший хоккеист Алексей Бадюков отметил, что теперь от Мичкова ждут только прогресса.

Путин — о самолетах НАТО, мигрантах и Донбассе

Большое интервью о ситуации в мире дал президент России Владимир Путин. Одной из основных тем для российского лидера стала ситуация на белорусско-польской границе. Путин отметил, что любые попытки приписать организацию наплыва мигрантов Москве несостоятельны. По его словам, все это последствия политики Евросоюза, который принимал участие в боевых действиях в странах Ближнего Востока. Отметил президент и заявление белорусского коллеги, который пригрозил перекрыть поставки газа в Европу. По словам Путина, Лукашенко даже не намекал, что готов пойти на такой шаг.

Коснулся российский лидер ситуации в Донбассе. Путин отметил, что Россия не была и не будет стороной конфликта Киева и самопровозглашенных республик. Также Путин ответил на вопрос, почему Минобороны не проводит незапланированные маневры в Черном море. По словам президента, это позволяет не нагнетать обстановку. Военные занимаются только сопровождением кораблей и самолетов НАТО, которые появляются в акватории.

QR-коды против мутаций

Использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте предотвратит мутации коронавируса. Как объяснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, непривитые и не переболевшие не смогут находиться в местах массового скопления людей и не будут заражаться, а потом передавать возбудитель другим. Это остановит размножение коронавируса и его мутации.

Взлом трилогии GTA

День релиза переизданных частей GTA испортили пираты. Неизвестные взломали и выложили в открытый доступ игры: GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas и выложили копии на торрент-трекеры. По данным СМИ, к взлому имеют отношение хакеры, известные в Сети как whiteee и ManiacKnight.

9 миллионов заражений

Число заражений коронавирусом в России превысило девять миллионов с начала пандемии. За минувшие сутки положительные тесты сдали 39 256 россиян. Количество летальных исходов увеличилось еще на 1241. Полностью вылечились и выздоровели 33 802 человека.

Котята за вакцинацию

Конкурс для сделавших прививку от коронавируса проведет свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Народный избранник пообещал вручить денежные призы: 50 рублей — каждому десятому, 100 рублей — каждому сотому, 200 рублей — пятисотым, тысячным — по 500 рублей. Если участник розыгрыша станет пятитысячным, то ему достанется котенок.