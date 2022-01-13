Большие новости 13 января. Борьба с «омикроном» в Подмосковье, блогеров накажут за вранье, неизвестная песня Летова

В Московской области для подготовки к борьбе с «омикроном» увеличат число ковидных коек в госпитале парка «Патриот». Все подразделения региона начали работу над тем, чтобы пройти новую волну пандемии. Блогерам грозит ответственность за распространение недостоверных сведений. Внимание на их публикации обратили в Следственном комитете. В Сети появилась ранее неизвестная песня Егора Летова. Музыкант записал ее для альбома своей первой группы «Посев». Что еще произошло в России за минувший день — в дайджесте «360».

Подмосковье готово к «омикрону»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в госпитале парка «Патриот» вдвое увеличат число ковидных коек для помощи заразившимся штаммом «омикрон». Вместо нынешних 400–440 их станет 800.

Подмосковье заранее разворачивает все необходимые мощности. И хотя есть мнение о более легкой форме COVID-19 при «омикроне», медики готовятся к новой волне коронавируса. Воробьев указал на необходимость «подготовить койки с врачами, кислородом и со всеми необходимыми медикаментами». Так региону будет легче справиться с ожидаемой нагрузкой.

Ответ за ложь

Блогеров предложили привлекать к ответственности за публикацию недостоверных данных наравне соСМИ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил, что на сегодняшний день они являются одними из распространителей информации.

Бастрыкин указал на спекулятивный характер некоторых публикаций о деятельности правоохранительной системы, где сведения подаются не только однобоко, но и порой недостоверно. Зачастую такие ситуации негативно сказываются на ходе расследования.

Поэтому, по мнению главы СК РФ, необходимо определить правовой статус таких авторов и площадок на законодательном уровне.

Песня Летова

Вдова Егора Летова опубликовала в Сети ранее неизвестную песню музыканта, записанную для его первого проекта «Посев». Наталья Чумакова пояснила, что запись является фрагментом одной из композиций альбома «Дождь в казарме». Она представляет собой своеобразную компиляцию стихов примерно одного времени.

Чумакова намерена выпустить все имеющиеся у нее записи Летова. Однако, добавила вдова музыканта, не все катушки подписаны. При жизни лидера «Гражданской обороны» женщина их не слушала.

«Криминальное чтиво» запретят?

Роскомнадзор напомнил российским стриминговым сервисам об ограничении в РФ на демонстрацию контента с наркотиками. Сериалы и фильмы со сценами употребления наркотических средств необходимо маркировать «18+». А при наличии в них сведений о способах изготовления запрещенных средств и прочих более подробных данных — блокировать доступ к такой информации.

Ведомство заметило, что все чаще стало получать жалобы от подписчиков сервисов на затрагивающие тему наркотиков произведения. Какие именно картины им не понравились, точно не известно. Не исключено, что речь идет в том числе о «Криминальном чтиве», «Волке с Уолл-стрит» и других лентах.

Жесткое убийство в Петербурге

У сына убитой в Санкт-Петербурге пенсионерки, которого подозревают в причастности к ее смерти, были проблемы с психикой. Соседка семьи уточнила, что начались они после армии. Мужчина и его отец пили, а супруг нередко поднимал на пожилую женщину руку.

Сама 84-летняя пенсионерка запомнилась людям порядочной, эрудированной и грамотной. Она пережила блокаду Ленинграда, но статус блокадницы так и не получила. Женщину обнаружили мертвой с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами. Следствие подозревает в убийстве ее сына.

Ковид при новом штамме

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заметил, что заразившиеся штаммом коронавируса «омикрон» болеют не слишком тяжело. Случаев со стремительным ухудшением состояния пациента стало меньше.

Расслабляться, подчеркнул Проценко, рано: «омикрон» гораздо заразнее «дельты» и распространяется быстрее. К новой вспышке систему здравоохранения начали готовить еще до Нового года.

Текст дня

Мода на инвестиции и игру на бирже в последние годы плотно вошла в жизнь людей. Осенью 2021 года блогер Виталий Васильевич пообещал подписчикам легкий заработок, но доверившие ему крупные суммы подписчики прибыли не получили, да и деньги потеряли. Разобрались, почему незнакомцу из Сети вообще доверяли какие-либо сбережения и как правильно инвестировать и не попасться на удочку к мошенникам.