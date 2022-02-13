Большие новости 13 февраля. Горевший в Орехово-Зуеве дом с высоты, скандал с Евровидением на Украине, «золотая» Россия

Пожар в одном из жилых домов Орехово-Зуева уничтожил почти все квартиры, расположенные на четвертом этаже. Возле сгоревшего здания дежурят росгвардейцы. На Украине разгорелся новый скандал. Он связан с национальным отбором артиста, который представит страну на Евровидении. Занявшая второе место группа Kalush Orchestra обвинила организаторов в том, что они не предоставили финальные баллы участников. Основной причиной, по которой пожилой житель Среднеуральска застрелил жену, мог стать конфликт на бытовой почве, считает следствие.

Дом сгорел практически дотла

Во второй половине дня 12 февраля в одном из жилых домов Орехово-Зуева вспыхнул пожар. Огонь повредил практически все квартиры, расположенные на четвертом этаже здания. Администрация школы № 16 развернула на территории учебного заведения штаб помощи потерпевшим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Главе округа он поручил разместить эвакуированных жильцов и обеспечить их всем необходимым. Уже 13 февраля потерпевшим начали восстанавливать утраченные документы и оформлять меры социальной поддержки. Школьникам выдают письменные принадлежности и новые учебники.

В распоряжении «360» появились кадры с коптера, на которых видны последствия пожара в жилом доме в Орехово-Зуеве. На них показано, что один из этажей здания сгорел практически дотла. В здании практически не осталось окон, а на фасаде — черная копоть.

Честные выборы и подсчет баллов на бумажке

Настоящий скандал разгорелся в Киеве из-за итогов национального отбора на Евровидение. Занявшая второе место группа Kalush Orchestra обвинила организаторов конкурса в подтасовке результатов. Основные претензии конкурсанта были вызваны тем, что им не предоставили финальные баллы всех участников.

Дело в том, что во время оглашения баллов от зрителей телеведущий несколько раз перепутал их. В этот же момент с экранов пропала турнирная таблица. В конечном итоге баллы подсчитывали вручную. Именно это и стало основой претензией конкурсантов к организатору. Кроме того, личность победившей на национальном отборе певицы, вызывает ряд вопросов.

Победительница национального отбора Алина Паш посещала Крым после его воссоединения с Россией. Ее песня «Тени забытых предков», которую она повезет на конкурс в Италию, пользователям интернета показалась похожей на композицию Джамалы. Кроме того, свое выступление артистка завершила картой Украины с Крымом.

По мнению музыкального обозревателя, автора YouTube-канала RAMusic Рамина Абдулаева, перевыборов финалиста национального отбора не будет. Свое мнение он апеллирует тем, что недовольным итогами оказался только один участник.

Расстрелял на фоне бытовой ссоры

Житель Среднеуральска сегодня днем расстрелял пожилую жену, а затем якобы открыл огонь по прохожим из окна. Прибывший на место ЧП наряд полиции спустя два часа переговоров попал в квартиру к мужчине. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что тело женщины было накрыто одеялом, на котором лежали цветы. Среднеуралец признался, что его супруга долгое время болела.

В пресс-службе СК РФ добавили, что причиной убийства мог стать бытовой конфликт на фоне злоупотребления мужчиной спиртного. При этом информация, согласно которой пенсионер открыл огонь по прохожим, не подтвердилась.

Неудачный стрим и «спаленные» миллионы на карте

Дочь экс-губернатора Ставропольского края Александра Гаевская во время стрима в Twitch случайно показала экран смартфона с сообщением о пополнении счета в банке. На нем у 28-летней девушки оказалось 60 миллионов рублей.

Стримерша хотела показать зрителям название композиции, которая играла во время трансляции, но не сразу заметила, что на экран вылезло оповещение о поступлении средств на банковский счет. Гаевская опомнилась и подняла телефон чуть повыше, чтобы было видно только название трека, но было поздно.

Опровержение смерти Жириновского

Днем 13 февраля в интернете появились сообщения о том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался в больнице. Представители партии опровергли данную информацию. По их словам, эксцентричный политик продолжает лечиться от ковида, а все новости о его смерти являются «чушью».

Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. О том, что у лидера ЛДПР ковид, стало известно только 9 февраля. Позже в Минздраве заявили, что Жириновский находится в ЦРБ еще с 2 февраля. В СМИ писали, что политик мог намеренно скрывать факт своей болезни.

Первое за 42 года золото в лыжах

Днем 13 февраля российские спортсмены, принимавшие участие в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх в Пекине, заняли первое место. Это первое золото России в данной дисциплине за последние 42 года.

Спортсмены принимали участие в эстафете 4×10 километров. Победу стране в этом виде спорта принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. В последний раз российские спортсмены занимали первое место в данной дисциплине в 1980 году.