Большие новости 13 декабря. Взрыв в монастыре Серпухова, когда ждать QR-кодов на транспорте, умер Сергей Соловьев

Выпускник православной гимназии устроил утром 13 декабря взрыв в Введенском монастыре Серпухова. Ранения получили около 10 человек. В Госдуме пока не будут рассматривать введение QR-кодов на транспорте. Законопроект сняли, чтобы избежать опрометчивых решений — об их недопустимости говорил президент РФ Владимир Путин. В Москве на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер Сергей Соловьев. Что еще произошло в России и мире в понедельник — в дайджесте «360».

Самоподрыв в Серпухове

В школу при обители Введенского монастыря ее 18-летний выпускник Владислав принес самодельную бомбу. Молодой человек пришел во время общей молитвы, когда в одном зале собрались все дети.

Избежать большого количества жертв помогла случайность: дверь в гимназию заклинило, и бомба взорвалась на пороге здания. Пострадали около 10 человек. Самые серьезные травмы получили подрывник и 15-летний подросток, который находился к нему ближе всех.

Как оказалось, родители Владислава развелись: он жил поочередно с каждым из них. Молодого человека обижали в школе, а во время комиссии в военкомате якобы обнаружили онкологическое заболевание. Однако на состоянии психического здоровья это сказалось вряд ли.

Вход в транспорт пока свободный

Законопроект о введении QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. С предложением выступил комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Решение депутаты поддержали единогласно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости опрометчивых поступков, которые ограничивают права людей и создают им дополнительные проблемы.

Не стало режиссера Сергея Соловьева

В Москве в возрасте 77 лет скончался российский и советский режиссер Сергей Соловьев. Причина его смерти пока не называется. Коллеги режиссера по цеху назвали Соловьева «поэтом кинематографа с особенным почерком», который был разносторонним человеком и очень любил артистов.

Одной из самых известных работ режиссера стал фильм «Асса». Всего он снял более 30 картин, делал театральные постановки, писал книги, выступал на телевидении, преподавал во ВГИКе.

Задержание сотни экстремистов

Силовики выявили в России 106 неонацистов, являющихся сторонниками украинской группировки «М.К.У». По данным ФСБ, они занимались подготовкой терактов и массовых убийств.

Сторонников группировки обнаружили в 37 регионах РФ. Организовал ее, по имеющейся информации, выходец с Украины Егор Краснов. Против него возбудили дело об убийстве и объявили в международный розыск.

Необязательные тесты

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что дети не обязаны сдавать ПЦР-тесты. Прививки от коронавируса несовершеннолетним тоже не будут обязательными. Не касается детей и законопроект о QR-кодах.

Ввод ПЦР-тестирования для детей на уровне субъекта Российской Федерации Голикова назвала несоответствующим позиции главного санитарного врача. Она призвала сообщать о подобных случаях главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Илон Маск — Человек года

Американский журнал Time назвал Человека года: им стал предприниматель и основатель основатель Space X и Tesla Илон Маск. В журнале миллиардера охарактеризовали гением, шутом и провокатором.

Свой выбор Time пояснил тем, что основатель Space X запускает на орбиту спутники, мечтает о марсе и может по щелчку пальца обрушить или вызвать взлет на фондовых рынках.

Текст дня

В России пока передумали вводить QR-коды на транспорте. Мы выяснили, почему депутаты приняли такое решение и как оно связано с вакцинацией и распространением нового штамма коронавируса «оимкрон».

Введение QR-кодов на транспорте отложили. Причина тайм-аута — «омикрон» и недовольство россиян