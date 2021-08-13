Большие новости 13 августа. МакSим вернулась к детям, южан затопило, Месси продаст заплаканный платок

Певицу МакSим окончательно выписали из больницы. Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Воронеже выплатят компенсации. Юг России затопило — снова. А Лионель Месси продолжает зарабатывать на ситуации с ПСЖ — он придумал новый способ обогатиться. Основные события дня — в кратком обзоре «360».

МакSим обнимет детей

Вся Россия напряженно следила за ситуацией со здоровьем певицы МакSим. И вот она, кажется, наконец закончилась хорошо. Исполнительницу выписали из больницы, в которой она провела больше 1,5 месяца в медикаментозной коме. Представитель МакSим рассказала журналистам, что она будет лечиться дальше дома — об этом певица сама попросила врачей, сказав, что мечтает обнять детей.

Певицу госпитализировали 19 июня. Здоровье ее пошатнулось после концерта в Казани. Певица рассказывала, что выступала с высокой температурой. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, врачи поставили ей диагноз «пневмония». Ее подключали к ИВЛ, а затем к ЭКМО.

Впереди у МакSим долгий период восстановления. По словам ее представителей, она вряд ли сможет давать концерты и записывать новые песни около года.

Деньги не вернут погибших

В Воронеже продолжают разбираться в причинах взрыва пассажирского автобуса. По предварительным данным, мог взорваться баллон с газом. Сейчас пострадавшими считаются 22 человека. Еще двое — погибли, обе женщины.

Местный губернатор Александр Гусев распорядился выплатить компенсации семьям. Родным погибших выплатят по миллиону рублей, семьям тяжелораненых — по 500 тысяч.

Глава региона заявил, что суммы компенсаций другим пострадавшим определят позднее. По словам Гусева, он намерен изучить историю каждой семьи и примет решения, нужна ли еще какая-то поддержка, исходя из их материального положения.

Юг России уходит под воду

Юг России снова заливает из-за аномальных дождей. Керчь подтопило, там сейчас эвакуируют жителей. В Новороссийске мокро настолько, что объявили режим ЧС. Непогода, по прогнозам синоптиков, сохранится в ближайшие дни. К ливням добавятся град, ветер и грозы. А пока люди опасаются выходить из дома на улицу — боятся, что их снесет мощным течением.

Битва за «Натуру»

Нешуточная борьба разразилась за компанию Natura Siberica. Дело ушло далеко за границы «красивого». Работники фирмы пожаловались, что новое руководство, пришедшее на смену умершему главе, заблокировало им пропуска. Офисы оцепили охранники — это сняла на видео одна из сотрудниц.

На рабочие места не могут попасть даже ключевые работники — директор по международным продажа, главные бухгалтеры, начальник отдела снабжения. А тем, кто работает на удаленке, перекрыли доступ к рабочим аккаунтам. Пострадали от «блокады» также заместитель генерального директора Ирина Трубникова и ее сын Дмитрий.

Сотрудники написали коллективное письмо, отказавшись работать под руководством нового главы Сергея Буйлова. Под ним подписались 164 человека.

Месси, греби деньги!

Лионель Месси не сходит со страниц печатных и интернет-изданий. И все не из-за блестящей игры, а из-за масштабных перемен в карьере. Но сегодня новость совсем не о переходе в ПСЖ. Вернее, не совсем о нем.

Супруга прославленного футболиста решила ковать железо пока горячо, а потому принялась зарабатывать деньги даже на мелочах. Она выставила на продажу бумажный платочек, которым Месси утирал слезы, прощаясь с «Барселоной». За клок бумаги, пропитанный горькими слезами спортсмена, она запросила миллион долларов. Антонелла Рокуццо — так зовут жену Лионеля Месси — сама подала ему этот платок на пресс-конференции.