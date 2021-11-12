Большие новости 12 ноября: законы о QR-кодах внесли в Госдуму, умер Коклюшкин, регистрация препарата от ковида

Законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в магазинах и ресторанах внесли на рассмотрение в Госдуму. Первый отечественный инъекционный препарат для лечения ковида зарегистрировали в России. Ушел из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этих и других новостях 12 ноября — в дайджесте «360».

Законопроект о QR-кодах

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. При этом за региональными властями останется выбор, где именно вводить QR-коды.

Согласно законопроекту, правила будут действовать до 1 июня 2022 года. Они не затронут продовольственные магазины, аптеки и организации, продающие товары первой необходимости. Детей и подростков закон не коснется.

Смерть Коклюшкина

Ушел из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Писателю было 75 лет. Своим коллегам он запомнился как защитник маленького человека и настоящий классик российского юмора.

Регистрация «Арепливира»

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения ковида. Поставки «Арепливира» в стационары всех регионов страны начнутся до конца 2021 года. Лекарство является препаратом прямого действия.

Убийство имама

Имама мечети застрелили в дагестанском селе Аметеркмахи. Он погиб во время нападения вооруженного автоматом мужчины. В результате стрельбы ранения получили два человека, а нападавшего ликвидировали. Согласно предварительной информации, причиной вооруженного конфликта стал земельный спор между местными жителями.

Вспышка над Петербургом

Жители Санкт-Петербурга, Ленобласти и Карелии вечером 11 ноября наблюдали яркую вспышку в небе. Заведующий лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории (ГАО РАН) Максим Ховричев пояснил, что свет был вызван болидом. Предварительно специалисты установили, что размер объекта был около метра.

Натравил собаку

Житель Мытищ чуть не сбил женщину, а затем натравил на нее бойцовскую собаку. Пострадавшую доставили в травмпункт с ранами руки и плеча. Ее отец рассказал «360», что теперь его дочь боится выходить на улицу. Мужчину, натравившего пса, задержали правоохранители.

Вменяемость Хованского проверят

Блогеру Юрию Хованскому назначили прохождение психиатрической экспертизы. Обвиняемого в оправдании терроризма решили проверить на вменяемость. Мужчину задержали из-за песни про «Норд-Ост», которую он исполнил на одном из стримов в 2012 году.