Большие новости 12 января. Пенсии станут выше, новый локдаун из-за «омикрона», силы ОДКБ начнут выводить из Казахстана

В Минтруде озвучили размер средней пенсии неработающего пенсионера. После индексации она составит 18 984 рубля. Выявление более 40 тысяч зараженных коронавирусом в сутки может стать причиной для нового локдауна. Тотальным в ближайшее время он будет вряд ли. Из Казахстана с 13 января начнут выводить миротворческие силы ОДКБ. Власти республики поблагодарили их за проделанную работу. Чем еще жила Россия в этот день — в дайджесте «360».

Пенсионный рост

В России после индексации пенсии для неработающих пенсионеров на 8,6% выше уровня инфляции ее средний размер достигнет 18 984 рублей. В 2023 году выплаты будут равняться 20 047 рублям, а в 2024-м — 21 150 рублям.

Об индексации страховых пенсий по старости 12 января объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил правительству оперативно предпринять все необходимое для реализации задуманного.

«Омикрон» приведет к локдауну?

В Госдуме допустили, что при более чем 40 тысячах заразившихся коронавирусом в сутки в стране снова могут объявить о локдауне. Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов связал происходящее с распространением нового штамма «омикрон».

Он пояснил, что система здравоохранения при более высоких значения может не справиться. Ее пиковый показатель по заболеваемости как раз составляет около 40 тысяч случаев в сутки. Аналогично обстоятельства складывались и во время прошлой волны.

Миротворцы покинут Казахстан

С 13 января из Казахстана начнут выводить миротворческие силы ОДКБ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главами стран — участников организации, выразив признательность командованию миротворцев за проделанную работу.

По словам Токаева, присутствие сил ОДКБ в Казахстане имело большое значение для стабилизации обстановки по всей стране.

Махинации в «Ленкоме»

Журналист Андрей Караулов заявил, что у директора театра «Ленком» Марка Варшавера есть офшоры. Глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил руководству московского главка ведомства изучить озвученные журналистом доводы.

По словам Караулова, Варшавер причастен к нелегальным сделкам и попыткам рейдерского захвата государственного имущества. Сам директор «Ленкома» напомнил, что прошлогодняя проверка в театре ничего не выявила.

Таблетка от диабета

В России начнут выпускать препарат от сахарного диабета в виде таблетки. Патент на выпуск получили специалисты Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Нововведение избавит диабетиков от необходимости постоянно носить с собой шприц для инъекций или помпу, благодаря которой лекарство поступает в организм. Раньше препаратов от диабета в виде таблеток не было.

Убийство депутата Розина

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина, ранее работал у парламентария прорабом. Сын погибшего отметил, что его отец был знаком с подозреваемым 5-10 лет. Отношения у них складывались рабочие.

У задержанного уже есть судимость за разбой с оружием. Молодой человек пояснил, что тот сам рассказал об этом.

Текст дня

В Москве выдали первое временное удостоверение личности человеку без гражданства. Оно позволяет работать в РФ без лицензии и патента, дает право на медицинскую и социальную помощь и гарантирует другие возможности. Разобрались, как «паспорт негражданина» могут использовать во зло.