Большие новости 12 декабря. Интервью Путина, ВОЗ оценила «омикрон», 10 млн зараженных коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин дал большое интервью для фильма «Россия. Новейшая история». Глава государства вспомнил распад СССР и начало 90-х. ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным штаммом коронавируса, чем «дельта», но более заразным. Количество зараженных коронавирусом в России превысило 10 миллионов человек. Об этих и других событиях воскресенья, 12 декабря, — в дайджесте «360».

Путин — о 90-х

Владимир Путин дал большое интервью для фильма «Россия. Новейшая история». В своем выступлении он назвал распад Советского Союза большой трагедией для всех жителей и для него лично. Напомнил, что именно Россия погасила международные долги всех республик, которые стали самостоятельными. А входящие в состав СССР республики не стали возвращать зарубежные активы, которые у них остались. При этом жизнь, в стране в 90-е годы можно было сравнить с гражданской войной. Российский лидер признался, что для заработка ему приходилось возить пассажиров на своей «Волге».

Опасность «омикрона» оценили

Штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем «дельта», утверждают в ВОЗ. После заражения заболевание часто проходит без симптомов или с легкой и средней степенью тяжести. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения, отметив, что это данные предварительные. В организации подчеркнули, что точно известно о высокой степени заразности «омикрона». На сегодняшний день его обнаружили уже в 63 странах мира.

Коронавирусные миллионы

Число зараженных коронавирусом в России с начала пандемии превысило 10 миллионов. За последние сутки в стране выявили 29 929 новых случаев. Таким образом, за почти два года в России коронавирус подтвердился у 10 016 896 человек.

Лидером по количеству зараженных заняла Москва. С начала пандемии в российской столице заразились 1 984 378 человек, из которых 35 298 скончались. Второе место досталось Санкт-Петербургу с результатом 815 308 и 26 886 летальных исходов. Замкнуло тройку Подмосковье.

Ферстаппен — чемпион

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в гонках «Формулы 1». Для голландского гонщика это первый титул в его карьере. Он смог одолеть семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes.

Чемпионство Ферстаппена поставили под вопрос. Команда Mercedes указала на нарушения правил соревнований и потребовала пересмотреть результаты.

Школьницы под арестом

Суд отправил двух школьниц из Хабаровского края в СИЗО. Девочек обвинили в том, что они до смерти забили пожилого соседа. По данным СМИ, подростки издевались над мужчиной около трех часов, а прибывшим на место полицейским пригрозили пустить газ и взорвать дом. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался.

Знакомый девушек отметил, что подруги никогда не отличались злым характером, но любили пить спиртное. Он не исключил, что так произошло и на этот раз.

Ассанж перенес инсульт

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме. Об этом заявила его невеста Стелла Моррис. По ее словам, когда они в последний раз общались по видеосвязи, она заметила опущенное правое веко и проблемы с памятью у собеседника. Версию об инсульте высказал сам журналист. Он пояснил, что пережил большой стресс из-за суда, который разрешил экстрадировать его в США.