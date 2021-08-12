Большие новости 12 августа. Истринский беглец вернулся, СБУ объявила войну Киркорову, посла застыдили за фото

Трое из пяти сбежавших из ИВС в Истре пойманы, но убийцу «колбасного короля» так и не нашли, в Нижнем Новгороде мальчик у стен школы умер от удара током, Киркоров попал в черный список на Украине, а нефтяное пятно под Новороссийском разглядывают из космоса. Основные события дня — в кратком обзоре «360».

Явка с повинной

В Подмосковье задержали трех из пяти сбежавших из изолятора в Истре. Двое из них — Денис Грозаву и Иван Цуркану — прятались в съемной квартире в Подольске, где вместе с ними задержали двух предполагаемых пособников — мужчину и женщину, которые и были арендаторами. А третий беглец сам явился с повинной. Предположительно, это Николай Тетеря.

По следам убийцы «колбасного короля»

Двое сбежавших из истринского ИВС все еще в розыске, в том числе и убийца «колбасного короля» Александр Мавриди. И надеяться на то, что он решит добровольно сдаться, как Тетеря, не приходится. Такие случаи вообще происходят нечасто. Хотя решение сдаться понятно — сложно наладить жизнь, если живешь в страхе собственной тени и чувствуешь себя, как затравленный волк, объяснил «360» бывший оперативник МВД Михаил Игнатов. Даже не факт, что Мавриди вообще смогут найти.

Смерть школьника в Нижнем Новгороде

Девятилетний мальчик в Нижнем Новгороде хотел заглянуть в спортзал школы и схватился за провод, и в результате умер от удара током. Мальчик скончался на месте. Родители считают, что виноваты и школа, и врачи. По их словам, скорая помощь ехала целый час. Следственный комитет начал расследование. Директор школы назвала произошедшее трагедией. Мальчик 1 сентября должен был пойти в третий класс.

Украина запретила Киркорова

Филиппу Киркорову закрыли въезд на Украину на три года. СБУ признала певца угрозой национальной безопасности. Звезда эстрады ранее в январе уже попала под запрет в Литве, где перед Киркоровым закрыли двери на пять лет. Адвокат Александр Добровинский пришел к выводу, что «безумие заразно».

Нефтяное дело

Уголовное дело о разливе нефти в порту Новороссийска переквалифицировали на более тяжкую статью. Теперь это не просто «Загрязнение морской среды», но еще и вред водным ресурсам и окружающему миру. Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы. Между тем глава Каспийского трубопроводного консорциума, с погрузочного устройства которого и произошла утечка в порту, заявил, что пятно, которое показали на последних снимках на спутника, не нефтяное.

Тегеранское недопонимание

Иранским властям не понравилось, что российский посол сфотографировался с британским коллегой. Снимок сделали в посольстве РФ в том же месте, где в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль проводили Тегеранскую конференцию. Посла России вызвали в МИД Ирана для разъяснений. Дипломат выразил сожаление, что возникло недопонимание. Но в целом беседа прошла в дружественной атмосфере.

Прощайте, миссис Хадсон!

Умерла актриса Уна Стаббс — российские зрители запомнят ее по разным ролям, но самая яркая — в сериале «Шерлок» телеканала «Би-би-си». В нем играли также Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фримен (доктор Ватсон), а Уна Стаббс исполнила роль миссис Хадсон. Актрисе было 84 года. Последние месяцы дались ей тяжело: она почти не выходила из своего дома в Эдинбурге из-за тяжелой болезни. Стаббс умерла в окружении родных и близких. Точная причина смерти еще не ясна.