Большие новости 11 сентября. Отравления в Москве, больной мальчик спас Моргенштерна, дом под Ельцом снесут

Журналисты рассказали, как 20 лет назад работали в Нью-Йорке и освещали теракты 11 сентября, в Москве простились с погибшим режиссером Александром Мельником, завершили работы на месте взрыва под Ельцом, Моргенштерну пришлось спасать мальчика со СМА, чтобы ему не подкинули наркотики, а в Москве растет число людей с отравлениями на Совхозной улице. О главных событиях дня — в кратком обзоре «360».

Годовщина 9/11

Двадцать лет назад весь мир с ужасом наблюдал, как в прямом эфире самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Российские журналисты, работавшие в Нью-Йорке в день терактов 11 сентября, рассказали «360», как разворачивались события на месте трагедии и готовились сюжеты для выпусков новостей. Политолог Павел Шариков рассказал «360» о том, какое колоссальное влияние оказали эти теракты на США.

Простились с Мельником

В Москве простились с Александром Мельником. Кинорежиссер погиб в Норильске вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходила в храме при Третьяковской галерее, ее посетили около 200 человек. Похоронили Мельника в подмосковном поселке Афинеево, где он жил.

Газ уничтожил дом под Ельцом

Двухэтажку в поселке Солидарность под Ельцом после взрыва газа уже не восстановить, как и не вернуть жизни трех человек. Спасатели сегодня закончили разбирать завалы. Семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей компенсации. Жильцам пообещали купить новые квартиры. А причины взрыва пока неизвестны. Следственный комитет и прокуратура разберутся.

Мальчик со СМА спас Моргенштерна

Моргенштерн отрекся от своей благотворительности и заявил, что собирал деньги для мальчика со СМА не от чистого сердца, а из корыстных целей. Рэпер рассказал, что мать этого ребенка майор полиции, и что он начал собирать средства, пытаясь откупиться от правоохранителей, которые якобы собирались подкинуть ему наркотики, чтобы отправить в тюрьму. Моргенштерн признался, что на самом деле ему хотелось спасти себя, а не мальчика, и ему очень стыдно за это.

Кошмар на улице Совхозной

История со смертельным отравлением после съеденного арбуза в Москве приобрела еще более загадочный характер. Отравились еще несколько человек, они все живут на одной улице, но не все ели арбузы, а кто-то отравился арбузом из другого магазина. Врачи второй день ходят по квартирам и опрашивают жильцов, и пока ничего не понятно. Люди выдвигают свои версии. Следователи и прокуратура продолжают расследование.

Коронавирус для грустных

Плохое настроение притягивает коронавирус. Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что люди, подверженные панике и страху, которые находятся в подавленном состоянии и депрессии, особенно уязвимы перед инфекцией. Иммунная система человека ослабевает, если он испытывает тоску. А какое влияние ковид оказывает на психику, еще до конца не изучено. Выход все тот же — делать прививку, чтобы защититься от тяжелых последствий.