Большие новости 11 октября. Тесты на курение для подростков, поножовщина в школе Дагестана, Собчак допросят

Российских подростков во время медосмотров начнут тестировать на курение. Сейчас этот вопрос прорабатывает Минздрав. Ученика школы в Махачкале зарезал одноклассник во время драки. В причинах конфликта разбирается следствие. Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о смертельной аварии. Об этих и других событиях понедельника, 11 октября, — в дайджесте «360».

Профилактика курения подростков

Учеников российских школ предложили тестировать на курение. Планируется, что обследование дети начнут проходить во время профилактических медосмотров. Окончательно вопрос проработает Минздрав по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Убийство на школьном дворе

Конфликт двух девятиклассников школы в Махачкале закончился убийством. Один из участников драки ударил соперника в грудь ножом. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, к уголовной ответственности привлекли директора, завуча и охрану школы.

В Сочи по повестке

Следователи вызвали ведущую Ксению Собчак и других пассажиров такси Mercedes после смертельной аварии под Сочи. Правоохранители намерены допросить их в качестве свидетелей ДТП. Сегодня же Адлерский суд Сочи отправил под домашний арест таксиста Олега Цоя, который, выехав на встречную полосу, столкнулся с Volksvagen. Жертвой аварии стала одна пассажирка, два человека получили травмы.

Падение из окна

Женщина с двумя детьми погибла после падения из окна 19-го этажа дома на севере Москвы. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». СМИ со ссылкой на соседей сообщили, что москвичка после рождения второго ребенка жаловалась на одиночество. При обыске в квартире нашли записку, которую она оставила перед гибелью.

Новая функция WhatsApp

Пользователи WhatsApp смогут ставить на паузу запись голосовых сообщений. Это позволит отказаться от перезаписи, если автор захочет, к примеру, прокашляться. Пока новая функция доступна тестировщикам бета-приложения на iOS.

Последнее видео парашютистов L-410

Группа парашютистов с потерпевшего крушение самолета L-410 перед полетом записала видео. Съемку они провели на взлетной полосе аэродрома в Татарстане. Каждый из участников записи представился и сообщил, что готов к выполнению прыжка.

Рост ковида в Подмосковье

Количество зараженных коронавирусом жителей Подмосковья за неделю выросло на 20%. Каждый день в регионе выявляют более двух тысяч зараженных. По оценке министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, Подмосковье может повторить пик, который пришелся на 27 июня, когда ковид подтвердился у 2722 жителей.