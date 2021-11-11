Большие новости 11 ноября. Закон о QR-кодах, дело вокруг брата Нурмагомедова, угрозы Европы «Аэрофлоту»

Поездки в транспорте и посещение магазинов и кафе по QR-кодам все ближе. Оперативный штаб сообщил о подготовке соответствующих законов. СМИ написали, что машина с братом Хабиба Нурмагомедова Усманом сбила полицейского в Каспийске. Следователи завели уголовное дело. Евросоюз пообещал ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Минск. В списке оказался и «Аэрофлот». Об этих и других новостях четверга, 11 ноября, — в дайджесте «360».

QR-коды узаконят

Правительство России готовит законы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Предъявлять электронные пропуска нужно в транспорте, магазинах и заведениях общественного питания. Систему QR-кодов на всем транспорте уже ввели в Татарстане. Поддержали инициативу авиаперевозчики. Специалисты РЖД пока прорабатывают детали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничительные меры и QR-коды отменят после окончания пандемии.

Наезд на полицейского в Каспийске

СМИ написали, что машина с Усманом Нурмагомедовым сбила полицейского в Дагестане. Все произошло на контрольно-пропускном пункте аэропорта Каспийска. Черная Toyota Camry сбила правоохранителя, который требовал остановиться. Водитель и пассажир бросили машину в аэропорту и улетели в Москву, где их задержали в Шереметьево. Усман Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографии с подписями, что с ним все хорошо. Пострадавший полицейский в это время находится в больнице в состоянии средней тяжести. Следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

«Аэрофлоту» пригрозили за мигрантов

«Аэрофлот» попал в число авиакомпаний, которым грозят санкции Евросоюза. К ответственности хотят привлечь перевозчиков, которые доставляют в Белоруссию мигрантов, атакующих границы стран Балтии и Польши. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что никаких беженцев на борту самолетов не было, а есть только регулярные рейсы в Минск. Евросоюзу пообещали зеркальный ответ, если против российского перевозчика введут ограничения. Чем все это может закончиться, рассказали эксперты «360».

Преступников лишат национальности

Закон с запретом упоминания в СМИ национальности и веры преступников предложили принять в России. С инициативой выступил председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Он пояснил, что журналисты и пользователи социальных сетей публикуют материалы с указанием этнической принадлежности лиц, причастных к преступлениям. По словам депутата, это усиливает ксенофобию и ограничивает права национальных меньшинств. Даудов предложил Госдуме рассмотреть поправки в закон о СМИ.

Онлайн-кинотеатр ответит за мат

Роскомнадзор составил протокол за маркировку 16+ фильма с матом и темами секса. Ответственность за нарушение понес онлайн-кинотеатр Megogo. Представителя платформы вызвали в ведомство, где выдали предписание. Как сообщили СМИ, нарушение может обернуться штрафом от 200 тысяч до одного миллиона рублей. Это первый случай, привлечения к ответственности онлайн-платформ, где показывают кино.

Госуслуги под атакой

Портал госуслуг второй день переживает кибератаку. В Минцифры назвали ее самой мощной за все время существования портала. Ряд пользователей не могли зайти на сайт в течение 20 минут. В ведомстве уточнили, что целью атаки стал чат-робот Макс. Доступа к личным данным пользователей у него нет. Он предназначен только для консультаций.

iOS добавили функций

Новые функции нашли для бета-версии операционной системы iOS 15.2. Теперь обладатели iPhone могут дать посмертный доступ пяти наследникам к своему облачному хранилищу iCloud. Для получения пароля Apple надо предъявить свидетельство о смерти владельца.

Также в обновленной операционной системе появилась защита для детей. Если несовершеннолетний владелец гаджета получит непристойный снимок в iMessage, то система предупредит его о содержимом. Но окончательное решение, смотреть или нет, оставили за хозяином iPhone.