Большие новости 11 января. Пожар в доме престарелых в Пушкино, дети пожаловались Путину, прогноз Собянина по ковиду

В Пушкино произошел пожар в доме престарелых. Из горящего здания эвакуировали почти 60 человек. Тюменские следователи начали проверку после публикации видео, в котором дети пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на аварийное состояние пятиэтажного дома. В Москве зафиксировали рост заражений коронавирусом. Столицу через 7-10 дней ждет всплеск заболевания. Эти и другие новости дня — в дайджесте «360».

Огонь в подмосковном пансионате

В деревне Звягино произошел пожар в доме престарелых. Пламя охватило площадь в 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 60 человек — 46 постояльцев и 11 сотрудников. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и направили в ЦРБ имени Розанова.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 49 единиц техники и 149 человек. Прокуратура Московской области начала проверку после случившегося.

Детская жалоба Путину

Маленькие жители Тюмени пожаловались Владимиру Путину на аварийное пятиэтажное общежитие, которое должны были реконструировать пять лет назад. Дети записали для главы государства ролик-экскурсию по зданию, показав, в каких условиях им приходится жить.

В доме начал обваливаться фасад, кирпичи падают, в подъезде нет батареи, а туалеты разрушены. Видео разлетелось по СМИ и социальным сетям, а в местном СК начали проверку. В администрации Тюмени подтвердили, что пятиэтажку признали аварийной в 2017 году. Однако, по версии местных властей, условия для ремонта собственники не выполнили.

Коронавирус в Москве

Москвичей предупредили о всплеске заболеваемости коронавирусом в столице в течение 7-10 дней. Такой прогноз дал мэр города Сергей Собянин, указав на рост числа заразившихся штаммом «омикрон».

Столичный градоначальник заметил, что в Москве количество пациентов с подтвержденным «омикроном» достаточно быстро нарастает. Город находится в зоне риска, хотя на новогодние праздники показатели заболеваемости не были критическими.

Хлебникова сама рассказала о выписке

Певица Марина Хлебникова, которая пострадали при пожаре в своей квартире, заявила о выписке. Артистка рассказала в Instagram, что находится дома.

Врачи разрешили Хлебниковой выписаться при условии соблюдения всех предписаний. В больнице она провела два месяца. Ранее СМИ уже писали о возвращении певицы домой, но директор артистки Данила Прайс опроверг эти слухи.

«Елки-8» и плагиат

Постер к фильму «Елки-8» сочли плагиатом новогодней открытки авторства фотографа Стига Дирдала, но авторы картины подобное мнение опровергли. Режиссер Антон Богданов рассказал, что актеров для плаката снимали поодиночке. И съемочная группа не знала, что их объединят на снимке. Лица артистов были настоящими, а остальное оформили при помощи компьютерной графики.

На снимке Дирдала люди в зеленом запечатлены стоящими в форме елки. Фотограф сам заявил об украденной идее и признался, что он одновременно и оскорблен, и польщен.

Новое правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Свои должности сохранили главы Минобороны, МИД и МВД.

Первым замом премьер-министра страны Алихана Смаилова стал Роман Скляр, замглавы кабмина — Ералы Тугжанов. Заместителем премьер-министра и министром торговли и интеграции назначили Бахыта Султанова, замом премьера — министром иностранных дел — Мухтара Тлеубердиа. Последний вместе с министром обороны Казахстана Муратом Бектановым и главой МВД Ерланом Тургумбаевым остался на своем посту.

Текст дня

В США хирурги пересадили человеку свиное сердце, причем животное было генетически модифицированным. Трансплантация прошла удачно, но таких случаев совсем немного. Разбирались, поставят ли такие операции на поток.