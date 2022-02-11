Большие новости 11 февраля. От чего умерла актриса Брик, проверка персонала Валиевой, кто будет ведущим КВН

Актриса Евгения Брик скончалась в 40 лет от онкологического заболевания. За полгода до смерти она сильно похудела и остригла волосы. Российское антидопинговое агентство намерено тщательно проверить персонал, который работает с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой. Расследование инициировали на фоне положительного результата теста на допинг. Одним из ведущих КВН на время болезни Александра Маслякова станет Дмитрий Нагиев. Планируется, что их будет несколько.

Смерть Евгении Брик

Кончина актрисы Евгении Брик, которой было всего 40 лет, повергла в шок многих. Она страдала онкологическим заболеванием, но о недуге знали только близкие. Прошлым летом Брик резко сменила имидж — коротко остриглась и похудела.

В сентябре 2021 года актриса праздновала в Италии юбилей. Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским и родила ему дочь. С 2008 года пара постоянно жила в США, приезжая в Россию на съемки.

Среди наиболее известных киноработ Брик — роли в фильмах «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Елки 1914».

История с допингом

В РУСАДА начали расследование в отношении персонала, работающего с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой. Положительный результат допинг-теста юной фигуристки пришел в разгар чемпионата России в декабре 2021 года.

Тест долго проверяли, добавили в ведомстве, поскольку среди сотрудников лаборатории выявили случаи заражения коронавирусом. В организме Валиевой обнаружили триметазидин. Девушку временно отстранили от соревнований, но в итоге ограничения сняли.

Замена Маслякова

В роли ведущего в одном из выпусков «Клуба веселых и находчивых» (КВН) вместо Александра Маслякова выступит Дмитрий Нагиев. Актер и шоумен подчеркнул, что Маслякова будут подменять несколько человек. Сам Нагиев временно займет его место в 1/8 финала КВН.

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