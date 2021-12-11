Большие новости 11 декабря. Эволюция коронавируса, задержание за драку в метро, смерть болельщика на матче РПЛ

Коронавирус станет менее опасносным после второй фазы эволюции, считает вирусолог Петр Чумаков. Полиция Москвы задержала компанию, избившую прохожего в переходе метро. Болельщик умер на стадионе в Самаре во время встречи «Крыльев Советов» с «Рубином». Предварительной причиной назвали остановку сердца. Об этих и других событиях субботы, 11 декабря, — в дайджесте «360».

Теория эволюции

Вторая стадия эволюции коронавируса снизит его опасность для людей. Такую теорию выдвинул вирусолог Петр Чумаков. Он пояснил, что у возбудителей есть две стадии развития. Первая — когда вирус приобретает повышенную заразность, а заболевание у его носителей протекает тяжело. Вторая наступает, когда возбудитель адаптируется к носителям. Он прекращает их убивать и становится менее опасным. По мнению Чумакова, штамм «омикрон» может стать второй фазой эволюции коронавируса. Свидетельств тому, что «омикрон» менее смертелен, пока нет. Есть только предварительные данные, что привитые и переболевшие переносят его легче.

«Спровоцированные» на нападение втроем

Молодые люди толпой избили прохожего в переходе на станции метро «Комсомольская». Спустя почти неделю полиция задержала участников драки. Выяснилось, что они приехали в Москву из Кемерова. В ходе допроса задержанные заявили, что пострадавший их спровоцировал. СМИ сообщали, что мужчина вступился за пару, которую задирали три молодых гостя столицы. По факту избиения полиция завела дело по статье «Хулиганство».

Смерть на матче

Болельщик команды «Крылья Советов» умер на стадионе Самары после игры с «Рубином». По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать 50-летнего мужчину, но спасти его не смогли. Российская премьер-лига пообещала взять под контроль расследование случившегося и принесла родным и близким болельщика соболезнования.

Володин — о QR-кодах

Депутаты решат судьбу законопроектов о QR-кодах, основываясь на ответах министров. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что россияне задали много вопросов о введении электронных пропусков и хотят получить на них ответы. Заседания фракций Госдумы с участием правительства пройдут в понедельник, 13 декабря.

Туристы Безоса

Компания Джеффа Безоса Blue Origin отправила в космос и вернула на Землю третью группу туристов. Полет продолжался около 10 минут. За это время члены экипажа побывали в невесомости и посмотрели на нашу планету сверху. Корабль-носитель и капсула с пассажирами успешно приземлились на Землю для последующего использования.

Сорванный концерт

Украинские пограничники сорвали концерт российской певицы Mary Gu. Ведомство отчиталось, что задержало артистку вместе с мужем в аэропорту Киева. Выяснилось, что до этого исполнительница принимала участие в музыкальных фестивалях в Крыму. Это настолько возмутило силовиков, что они запретили Mary Gu въезжать на Украину три года. Своим киевским фанатам певица сообщила, что концерт перенесли на неопределенный срок. По ее словам, запрет на въезд был несправедливым и безосновательным.