Большие новости 10 сентября: арбуз мог отравить семью, назначен врио главы МЧС, Украина заговорила про войну с РФ

Временно исполняющим обязанности главы МЧС стал генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Распоряжение о его назначении подписал президент РФ Владимир Путин. На Ямале два подростка избили и ограбили мальчика-инвалида. Хулиганам, скорее всего, не придется отвечать перед законом за свой поступок — они еще слишком малы. На Украине не исключили начало полномасштабной войны с Россией. В РФ, наоборот, готовы восстановить отношения как с соседним государством, так и с Западом. О самых главных событиях к вечеру 10 сентября — в дайджесте «360».

Врио главы МЧС стал Александр Чуприян

Российское МЧС возглавит генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Его назначили временно исполняющим обязанности министра.Подписанное президентом Владимиром Путиным распоряжение уже вступило в силу.

Чуприян был первым замом Евгения Зиничева, который 8 сентября трагически погиб при выполнении служебного долга. В пятницу в Москве состоялась церемония прощания с главой МЧС. На нее приехал и глава государства.

Умерли, поев арбуза

В столичной больнице скончались пожилая москвичка и ее 15-летняя внучка. С подозрением на отравление арбузом госпитализировали и мать девочки — ей удалось выжить, но состояние женщины тяжелое. СК возбудил уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проверку начали в прокуратуре. В «Магните», где семья приобрела ягоду, всю партию арбузов сняли с продажи и устроили внутреннюю проверку.

Отравиться полосатым плодом действительно можно, если при выращивании в него добавляли нитраты. Эти химикаты позволяют ягоде быстрее созреть.

Детская жестокость

На Ямале мальчик с ДЦП пострадал от жестокости сверстников. Два подростка избили инвалида и отобрали банковскую карту, которую дала ему мама для похода в магазин. Обидчиками оказались школьники 10-11 лет.

Не исключено, что мальчики останутся безнаказанными в силу малого возраста. По словам специалистов, максимум, что им угрожает — постановка на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних.

Войне быть?

В ходе выступления на форуме YES Brainstorming президент Украины Владимир Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией. По его словам, между россиянами и украинцами образовалась пропасть — и все из-за агрессивных действий Кремля.

Российская сторона отнеслась к речи Зеленского с сожалением. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже подчеркнул, что Россия готова восстановить отношения и с Украиной, и с западными странами. Украинский народ министр назвал «очень близким, братским».

Новая волна COVID-19 в Москве

В ближайшие месяцы Москву может ждать новый подъем заболеваемости COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин заметил, что постоянно жить в режиме ограничений город жить не может, в том числе и из соображений экономики.

Градоначальник указал на необходимость сбалансированных профилактических мер. Ограничения вводят на фоне анализа ситуации по коронавирусу, а не из политических мотивов.

«Северный поток — 2» достроили

Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» назвали большой победой России и «Газпрома». Проект удалось завершить, несмотря на санкции и уход некоторых подрядчиков. Теперь у РФ появились новые компетенции в сфере строительства морских газопроводов.

СП-2 нужен «прямо сейчас» — для стабилизации ситуации и возвращения цен с космического уровня на нормальный.