Большие новости 10 октября. Крушение L-410, смертельное ДТП с Собчак, Певцов призвал арестовывать рэперов

Самолет с парашютистами разбился в Татарстане. Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло в Сочи. Большой театр принял решение отменить показ оперы «Садко» 10 октября из-за смерти актера. Об этих и других новостях в России и мире за 10 октября — в дайджесте «360».

Крушение в Татарстане

Самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. На борту находились 22 человека: два члена экипажа и 20 парашютистов. Выжить удалось только шестерым, их госпитализировали. Остальные парашютисты и оба пилота погибли — в их числе были и профессиональные спортсмены, и новички, которые должны были прыгнуть в первый раз. Родным погибших посоветовали не замалчивать боль и обратиться за помощью, чтобы пережить трагедию. В республике 11 октября объявили днем траура. Причины крушения выясняют.

Смертельное ДТП с Собчак

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи. Автомобиль, который вез телеведущую, вылетел на встречную полосу, когда совершал обгон. Меrсеdеs лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который потом отбросило в микроавтобус. В результате скончались две пассажирки Volkswagen — одна на месте, вторая в больнице. Сама Собчак заявила, что получила множественные травмы и сотрясение мозга. Однако ведущая смогла самостоятельно покинуть место аварии, чтобы попасть на самолет в Москву.

Отмена «Садко»

Показ оперы «Садко» в Большом театре 10 октября отменили. Зрителям напомнили, что сдать билеты на постановку можно в кассах театра. Такое решение приняли после смерти одного из актеров во время вчерашнего показа. Он должен был вынести на сцену стул и отойти вправо или влево, но по какой-то причине сделал шаг назад и оказался на пути многотонной декорации, которая быстро опускалась с потолка. Актер не успел отойти и скончался до приезда скорой из-за травмы головы.

Певцов призвал сажать рэперов

Актер Дмитрий Певцов, который стал депутатом Госдумы по итогам выборов, призвал арестовывать некоторых рэперов. Он отметил, что речь идет о тех, кто работает над сатанинскими проектами и несет тьму и бесовщину, — таких музыкантов надо наказывать. Стоит посадить их в тюрьму хотя бы на год или два, чтобы после возвращения они задумались о том, какую музыку создавать.

Избитому москвичу собрали нос

Избитый в вагоне московского метро тремя дагестанцами Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что идет на поправку, и поблагодарил всех за поддержку. По словам мужчины, врачи смогли собрать ему разбитый нос, а также сняли повязку с глаза, когда спал отек. Однако синяки до сих пор остались — как и специальные приспособления, которые помогают ему дышать.

«Пушкинская карта» для учителя

Действие «Пушкинской карты» могут распространить не только на школьников и студентов, но и на учителей. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что для реализации такой инициативы понадобятся дополнительные средства — этот вопрос сейчас обсуждают. Сейчас получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 лет. С ее помощью они могут посетить 47 учреждений культуры в Подмосковье.