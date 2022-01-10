Большие новости 10 января. Тяжелейший кризис Казахстана, Проклова в реанимации, СМИ от Моргенштерна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о тяжелейшем кризисе, который пережила республика за всю историю 30-летней независимости. Власти услышали и выполнили все звучавшие в ходе протестов требования. В Москве в больницу попала актриса Елена Проклова. По имеющимся данным, у нее произошел инсульт. Рэпер Моргенштерн заявил о желании создать собственное СМИ. Оно будет «с классными мемасами» — от других музыкант устал. С чего еще началась рабочая неделя после новогодних каникул — в дайджесте «360».

Казахстанский кризис

Январские события в Казахстане оказались самым тяжелым кризисом республики. Ее глава Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на выполнение всех политических требований, которые были озвучены во время протестов.

Глава Казахстана подчеркнул, что устроившие в республике беспорядки террористы действовали особенно жестоко. В ходе столкновений двух военных лишили голов. Протесты, подготовка к которым шла довольно долго, вспыхнули словно по команде. При попытке госпереворота преступные группировки надеялись захватить оружие и боевую технику.

Инсульт у Прокловой

В Москве в больницу положили актрису Елену Проклову. Перед госпитализацией она жаловалась на головокружение и повышенное давление. СМИ написали, что у артистки произошел инсульт.

Диагноз Прокловой поставили по результатам МРТ головного мозга. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и 10 января перевели в реанимацию. Не исключено, что инсульт актриса перенесла еще несколько дней назад.

Моргенштерн создаст СМИ?

Рэпер Моргенштерн объяснил длительное отсутствие в социальных сетях работой над собственнымСМИ. Якобы оно будет «свободным, честным, прогрессивным, инновационным» и «с классными мемасами».

Музыкант уже начал набирать команду для реализации проекта. Найти Telegram-канал с публикациями можно будет по поиску мессенджера.

Купировать зло

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на необходимость купировать зло в социальных сетях. Такое мнение официальный представитель Кремля выразил на фоне событий в Казахстане.

Песков заметил, что «история не новая» — в очередной раз нашлось ее очевидное подтверждение. Тем не менее российские власти пока не намерены принимать какие-либо меры по регулированию соцсетей.

Мнение детей

В Подмосковье дети смогут голосовать за еду в столовых. Они станут оценивать питание вместе с родителями в рамках программы «Родительский контроль». Большинству завтраки и обеды в учебных заведениях уже нравятся.

С 1 сентября участниками программы стали свыше 22 тысяч родителей, которые в основном оставили положительные отзывы. Реакция регионального Минобразования идет на каждое замечание.

На лыжах в купальнике

В Карачаево-Черкесии разгорелся скандал из-за полуголой туристки, которая выехала на лыжную трассу Домбая в купальнике. Девушка скатилась со склона под песню Last Сhrismas, вызвав массу возмущения в соцсетях.

Однако нашлись и те, кто поддержал туристку: мол, сервис на подобных курортах оставляет желать лучшего, а подобные выходки хотя бы немного поднимают приезжим настроение.

Текст дня

Казахстан ушел в офлайн: в стране из-за массовых беспорядков начали отключать интернет и сотовую связь. Разбирались, как республиканским властям удалось провернуть подобную массированную операцию.