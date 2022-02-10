Большие новости 10 февраля. Ляп британского министра, тройное убийство в Москве, футбольный скандал из-за кота

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс допустила глупую ошибку на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Своим высказыванием министр показала, что география — не самая сильная ее сторона. На Бескудниковском бульваре в Москве произошло тройное убийство. В квартире нашли тела женщины и мужчины, а на улице — еще одного погибшего. Издевательства над котом вышли боком футболисту клуба «Вест Хэм» Курту Зуме: его отстранили от игр и лишили контракта с Аdidаs. Что еще произошло в России и мире — в дайджесте «360».

Оговорка Трасс

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. Посол страны в России Дебора Боннерт напомнила, что речь вообще-то идет о российских регионах.

Трасс оконфузилась на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, когда стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины. Она потребовала отвести российские войска от границы с соседним государством. Лавров парировал тем, что военные находятся на землях РФ. Когда Трасс снова предложила убрать силы, российский министр и поинтересовался у нее насчет суверенитета двух областей.

Пустая улица и три смерти

В одной из квартир на Бескудниковском бульваре в Москве нашли убитыми мужчину и женщину, еще одного человека обнаружили мертвым рядом с домом. Свидетели уверяют, что в момент убийства на улице никого не было, а полиция и скорая приехали на место происшествия спустя пять минут.

Женщина и мужчина, которые находились в квартире, умерли из-за колото-резаных ран. А у того, кто лежал на улице, были характерные для падения с высоты травмы. Мужчина, если верить документам, проживал вместе с погибшими.

Злой хозяин для кота

Видео, на котором футболист клуба «Вест Хэм» Курт Зума пинает своего кота, стоило спортсмену контракта с Аdidаs и участия в играх. Зоозащитники забрали питомцев Зумы к себе, клуб выписал ему штраф на максимально возможную сумму, а спортивный бренд больше не хочет сотрудничать с футболистом.

Королевское общество по предотвращению жесткого обращения с животными заявило на спортсмена в полицию. Возмущенные его поступком активисты создали петицию, где требуют привлечь Зуму к суду. Ее подписали уже 150 тысяч человек.

Жириновский в норме?

В ЛДПР назвали информацию в СМИ о болезни Владимира Жириновского преувеличенной. Политик, судя по официальному заявлению, общается по телефону, изучает прессу и читает рабочие документы.

К полноценной, активной работе Жириновский, пообещали в ЛДПР, вернется совсем скоро. Колоссальное внимание к своему лидеру во фракции объяснили его значимостью в публичной политике России.

QR-код за экспресс-тест

Россиянам будут выдавать QR-код перенесшего COVID-19 при положительном результате экспресс-теста, если его проводил медицинский работник. Если человек сделал анализ сам в домашних условиях, то в случае положительной реакции необходимо позвонить в службу 122 или в поликлинику.

Чтобы подтвердить диагноз, к пациенту могут направить специалиста. Он проведет либо снова экспресс-тест, либо ПЦР-исследование.

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Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость — 2022», которые станут крупнейшей проверкой сил реагирования двух стран. Маневры уже спровоцировали на Западе чуть ли не истерику. Выяснили, зачем их проводят и почему учения так важны.