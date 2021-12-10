Большие новости 10 декабря. Крушение вертолета, казанский стрелок говорит о раскаянии, Ассанжа сдадут США

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Сибири. Пользователи приложений Сбербанка и «Тинькофф» пожаловались на сбои. Все оперативно починили. Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева признали вменяемым. Следователи рассказали о раскаянии обвиняемого. Об этих и других событиях пятницы, 10 декабря, — в дайджесте «360».

Падение Robinson R-66

Вылетевший из Новокузнецка вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Хакасии. Перед аварией борт пропал с радаров диспетчеров и последним, что они засекли, была работа аварийного маяка. На борту воздушного судна находился только командир экипажа. Он погиб при крушении. По данным СМИ, пилот направлялся на Каракольские озера Республики Алтай за группой туристов.

Казанского стрелка признали вменяемым

Расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева завершилось. Следователи предъявили казанскому стрелку обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Свою вину молодой человек признал и раскаялся. По данным следствия, проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым студента, устроившего расстрел в казанской гимназии.

Ассанжа сдадут США

Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Судья вернул дело о передаче американским властям основателя сайта WikiLeaks на пересмотр. Прошлая инстанция запретила экстрадировать расследователя, опасаясь за его психическое состояние. Родные и близкие Ассанжа пообещали подать апелляцию, чтобы не допустить его передачу в США. По словам невесты расследователя, в США его просто убьют.

Недоступные банки

Приложения «Сбербанк Онлайн» и «Тинькофф» столкнулись со сбоями в работе. В программе первого финансового учреждения пользователи столкнулись с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам, а во втором жалобы поступили на невозможность зайти в программу. Все неполадки технические специалисты оперативно разрешили.

Награда Муратова

Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в Норвегии. На сцену поднялись главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка из Филиппин Мария Рессе. Они стали единственными, кто в этом году приехал в Осло за своей наградой. Для остальных ввели ограничения из-за пандемии.

Лепс разводится?

Стало известно, что заявление на развод подала Анна Шаплыкова — жена российского певца Григория Лепса. В браке пара прожила 20 лет и родила троих детей. По данным СМИ, семья распадается по взаимному согласию. Но что привело к такой ситуации, неизвестно. Судебное заседание, где будет рассматриваться вопрос развода артиста и его супруги, пройдет 20 декабря. PR-директор исполнителя Владимир Урюпин назвал сообщения о разводе слухами и отказался от комментариев.