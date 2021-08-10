Блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов, камчатский депутат Игорь Редькин по ошибке застрелил человека, водителей предложили поощрять за безопасную езду, Лионель Месси официально переходит в ПСЖ, а «Спутник V» показал успех в Сан-Марино. Об основных событиях дня — в дайджесте «360».

«Спутник V» покорил Сан-Марино

Исследователи в Сан-Марино заявили, что «Спутник V» показал почти 100% эффективности. Российской вакциной от коронавируса в этой маленькой стране привили уже две трети населения. И антитела появились у 99% из них.

Водка не сахар

Себестоимость водки выросла на 3%. Это произошло из-за подорожания сырья для производства. В магазинах беленькая пока торгуется по прежним ценам, но скоро и они могут вырасти. А вместе с водкой подорожает и другой крепкий алкоголь.

Экономия на безопасной езде

В Госдуме предложили сделать дисциплинированным водителям скидку на транспортный налог в размере 50%. В нижней палате полагают, что это снизит количество нарушений на дорогах. Но в Национальном союзе автомобилистов посчитали такую идею утопией и заявили, что это станет реальностью только тогда, когда из снега вырастут тюльпаны.

Студентов пустят в общежитие без антител

Студентам не может быть отказано при заселении в общежитие из-за отсутствия прививки. Об этом заявили в Минобрнауки. Глава ведомства Валерий Фальков также пригрозил, что к вузам, которые ограничат непривитых студентов, применят административные меры.

Месси, добро пожаловать в клуб

Покинувший каталонскую «Барселону» Лионель Месси переходит в парижский ПСЖ. Слухи о том, что аргентинца переманят в «Пари Сен-Жермен», курсировали в СМИ на протяжении недели. Теперь это официально. Месси во вторник прилетел в столицу Франции, чтобы подписать контракт с клубом. А завтра состоится пресс-конференция.

Хованский запрещен в РФ

Юрий Хованский пополнил ряды террористов и экстремистов по версии Росфинмониторинга.Имя блогера, обвиняемого в оправдании терроризма из-за крамольной песни про «Норд-Ост», появилось в специальном разделе на сайте ведомства. Хованский все лето просидит в СИЗО, недавно ему продлили арест до 8 сентября.

Медвежий угол

Камчатский депутат Игорь Редькин хотел застрелить медведя, но случайно убил человека. Вечером 2 августа депутат решил проучить косолапых, терроризирующих местных жителей, и взял оружие. Он караулил хищников на заброшенной свалке, но поспешил нажать на курок и подстрелил мужчину, который впоследствии скончался в больнице. Депутат сознался.