Российские школьники вернулись за парты. На торжественных линейках не обошлось без конфузов и скандалов. Талибы* выбрали главой Афганистана своего лидера. Путин рассказал о последствиях революции 1917 года и распада Советского Союза. Население России сейчас могло превышать 500 миллионов человек. Об этих и других событиях среды, 1 сентября, — в дайджесте «360».

Снова в школу

Новый учебный год во всех российских школах начался с традиционных линеек с первым звонком для первоклассников. Но необычным событиям все же нашлось место. В краснодарской школе № 94 количество начальных классов превысило разумные пределы. Там появился первый «Ы». О других интересных моментах Дня знаний можно прочитать в материале «360».

Афганистану назначили лидера

Террористическое движение «Талибан»* предсказуемо объявило, что новое правительство Афганистана возглавит лидер группировки Хайбатулла Ахундзада. Полностью отказываться от формирования инклюзивного правительства талибы* не намерены пока только на словах. По данным СМИ, портфели силовых ведомств уже поделили между сторонниками террористов.

Население без распада страны

Общее количество россиян сегодня могло составить 500 миллионов человек, если бы не потрясения XX века. Об этом на открытом уроке со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о революции 1917 года и распаде Советского Союза в 1991 году.

Умер сооснователь «Зоопарка»

Участник группы «Зоопарк» Александр Храбунов умер в возрасте 61 года. Он стоял у истоков коллектива вместе с его лидером Майком Науменко. После ухода из жизни вокалиста Храбунов сотрудничал с группами «Санкт-Петербург», «Учебно-лечебный коллектив „Группа Триста“», The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz.

Школьник указал на ошибку

Ученик воркутинской школы в ходе открытого урока указал президенту России Владимиру Путину на ошибку, которую он допустил в рассказе о противостоянии Петра Первого и Швеции. Школьник напомнил, что это была Северная война, а не Семилетняя, как сказал президент.

Путин поблагодарил юного историка, но сама ситуация получила продолжение. Директор школы мальчика назвал его поведение наглостью, которая свойственна молодым людям при общении с теми, кто занимает высокие посты. На защиту ученика встала учительница, которая заявила, что школьник все сделал правильно.

Оплата проезда лицом

Московское метро запустит систему FacePay на всех станциях с 15 октября. Это означает, что карты «Тройка» больше не понадобятся. Достаточно установить на смартфон специальное приложение, загрузить туда свою фотографию и привязать карту. Деньги при проходе турникетов спишутся автоматически.



*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.