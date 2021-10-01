Большие новости 1 октября: задержание Саакашвили, венчание Романовых, проверка школ с «автоматом»

Грузинские правоохранители задержали политика Михаила Саакашвили. Потомок царской семьи Георгий Романов обвенчался в Санкт-Петербурге. Мужчины прошлись с ненастоящим автоматом по башкирским школам. Об этих и других новостях России и мира за 1 октября — в дайджесте «360».

Задержание Саакашвили

Политика Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Бывший президент страны является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Суд арестовал его заочно. Политику грозит до семи лет лишения свободы. О задержании Саакашвили сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Венчание Романовых

Наследник дома Романовых Георгий Михайлович обвенчался в Исаакиевском соборе. Избранницей потомка царской семьи стала дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. После таинства пара вышла на крыльцо петербургского храма, где их встретили сотни журналистов и местных жителей.

Проверка с «автоматом»

Несколько мужчин решили проверить безопасность школ башкирского города Ишимбая. Они взяли макет автомата Калашникова и прошлись по местным образовательным учреждениям. Все свои действия мужчины снимали на видео, которое потом выложили в Сеть. Теперь автора ролика ищут правоохранители.

Арест таджикского блогера

Блогера Руслана Бобиева арестовали на 10 суток после провокационной съемки на фоне столичного храма. Также молодому человеку выписали штраф на пять тысяч рублей. Вместе с блогером в съемках участвовала девушка, которую тоже отправили под стражу на 10 суток.

Крупный пожар в Новой Москве

Сильный пожар разгорелся на складе в поселке Мосрентген. Как заявил источник «360» в экстренных службах, в результате пожара сооружение обрушилось. На месте работало сразу несколько пожарных машин. Тушением занимались более 100 человек и 40 единиц техники. Спустя час пожарным удалось локализовать возгорание.

Двойня Бакальчук

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Теперь богатейшая женщина России является матерью семерых детей. Рождение детей обеспечило попадание семьи Бакальчук в число самых многодетных семей миллиардеров.

Задержание Исмаилова

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. Российские правоохранители разыскивали бизнесмена по делу о двойном убийстве. Обвинения были предъявлены еще в 2017 году. Тогда Исмаилов сбежал в Турцию, а затем отправился в Черногорию.