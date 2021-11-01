Большие новости 1 ноября. Лекарство от ковида, Москва без мигрантов, МХАТ против Бузовой

Президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от СОVID-19 будут доступны уже в ближайшее время. В Москве предложили больше не привлекать мигрантов к строительству. Оксфордский словарь назвал слово 2021 года. МХАТ имени Горького захотел навсегда отказаться от приглашения Ольги Бузовой в спектакли. Об этих и других событиях — в дайджесте «360».

Лекарство от ковида

Президент России Владимир Путин обещал, что лекарства от коронавируса скоро станут доступны для россиян. Он подчеркнул, что препараты для лечения инфекции находятся в разработке — их начнут использовать уже в ближайшее время. Он также напомнил о сложной текущей ситуации в стране — с самого начала пандемии столько случаев заболевания еще не фиксировали.

Привозят пенсионеров — вывозят трупы

Подпольный дом престарелых обнаружили в одном из жилых домов Новокузнецка. По словам местных жителей, туда привозят бабушек и дедушек, а вывозят трупы. Собеседники рассказали «360», что дом престарелых начал работать 5 октября — с тех пор оттуда увезли не менее шести трупов. Кто живет в четырехкомнатной квартире, соседи не знают, этой информации нет и у старшей по дому.

Ситуацией заинтересовались следователи. Они узнают, на законных ли основаниях это учреждение функционирует в квартире многоэтажного жилого дома. Правоохранители также выяснят, по каким причинам умирали постояльцы, и дадут юридическую оценку действиям персонала.

Москва без мигрантов?

Власти Москвы предложили полностью отказаться от строителей-мигрантов. Такую идею озвучил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он заявил, что вместо мигрантов надо нанимать отечественных высококвалифицированных рабочих.

Таким образом получится задействовать в три раза меньше людей и строить объекты в два раза быстрее. Однако эксперты считают, что мигранты легко найдут себе другую работу, а вот москвичи вряд ли захотят пойти на стройки.

МХАТ против Бузовой

МХАТ имени Горького может навсегда отказаться от приглашения Ольги Бузовой в свои спектакли. На этом настаивает новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман. В театре также захотели отказаться от постановок с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием.

Бузова должна была участвовать в спектакле про Сталина «Чудесный грузин», однако позже его отменили. В МХАТе заявили, что винят в этом Бузову: она не прорекламировала шоу вовремя, поэтому билеты на постановку продать не удалось. Однако Бузова уверяет, что после ее рекламы в соцсетях все билеты на представление раскупили.

Слово 2021 года

Оксфордский словарь назвал слово 2021 года. Им стало слово vax, которое на русском языке означает «вакцина», «вакцинация» или «вакцинировать». В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом. Популярность приобрели и производные от этого слова: vaxxie («фото, сделанные во время вакцинации»), anti-vaxxer («противник вакцинации») и double-vaxxed («человек, который вакцинировался двумя дозами прививки»).

Ошибка Ozon

В ночь на 1 ноября Ozon ошибочно снизил цены на ряд товаров — от одного до 50 рублей. Купить такие товары успели многие пользователи — несмотря на то, что сервис быстро заметил и исправил неполадку. Теперь Ozon возвращает людям деньги, отменяя заказы по нереальным ценам.

Травля после изнасилования

Студентка из Екатеринбурга пожаловалась на травлю в социальных сетях после заявления об изнасиловании. Алина Гаршина отметила, что неизвестные люди оскорбляют ее и предлагают непристойные вещи. Это началось после ее заявления. Девушка рассказала, что 1 ноября в парке ее изнасиловал неизвестный. После этого он заставил ее прийти в отель, где продолжил издевательства. Он угрожал, что расправится с ней, если студентка откажется идти или начнет кричать.